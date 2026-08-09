Starinski džem od šljiva bez konzervansa: Tajni sastojak daje mu poseban šmek

Vreme za pripremu zimnice, a među omiljenima je džem od šljiva koji se jede skoro u svakoj kući. Neki najviše vole palačinke sa džemom od šljiva, za druge nema lepšeg doručka od hleba namazanog džemom ili kiflica sa domaćim džemom od šljiva. Zato vam dajemo starinski recept koji svima uspe, a ne stavlja se konzervans.

Džem od šljiva sa rumom

Sastojci:

5 kg šljiva

1 kg šećera

2 limuna

200 ml ruma

Priprema:

Šljive operite i izvadite koštice. U šerpu stavite red šljiva, red šećera i tako dok sve ne potrošite. Ostavite da stoji preko noći na hladnom mestu. Kuvajte na srednjoj vatri. Kada se smesa zgusne, dodajte limun koji ste oljuštili i isekli na kolutove. Pred sam kraj kuvanja dodajte rum. Džem je skuvan kada podignete varjaču, a on sa nje spada u komadima. Sipajte ga u sterilizovane tegle koje ste malo zagrejalu u rerni i stavite u mlaku rernu sa malo otvorenim vratima da se ohladi i da se odozgo na džemu uhvati korica. Ohlađeni džem zatvorite celofanom i poklopcem.

Još mnogo ukusnih recepata možete naći na našem sajtu trpeza.alo.rs

Video: