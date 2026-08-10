Ako vam se na tavanu, u podrumu ili među stvarima koje dugo čuvate nalazi stari luster iz sedamdesetih godina, nemojte ga odmah odbaciti. Ono što je nekada bio samo ukras u dnevnoj sobi, danas može predstavljati vredan kolekcionarski predmet.

Mnogi vlasnici nisu ni pomišljali da predmeti sklonjeni tokom renoviranja jednog dana mogu postati veoma traženi među ljubiteljima retro dizajna.

Neki lusteri iz perioda Jugoslavije danas postižu vrednost od nekoliko stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra.

Stari lusteri kao simbol modernog doma

Posebno interesovanje kolekcionara privlače modeli lustera i lampi Meblo Guzzini, nastali saradnjom slovenačke fabrike Meblo iz Nove Gorice i italijanskog dizajnerskog brenda Harvey Guzzini.

Tokom sedamdesetih godina ovi modeli bili su veoma popularni. Ukrašavali su moderne stanove širom tadašnje Jugoslavije i predstavljali simbol savremenog stila i dobrog ukusa.

Njihov dizajn razlikovao se od svega što je tada bilo dostupno. Zaobljene linije, akrilni abažuri, metalni elementi i futuristički izgled činili su ih predmetima koji su delovali kao da dolaze iz nekog budućeg vremena.

Upravo taj takozvani svemirski stil danas ponovo privlači pažnju ljubitelja retro enterijera i vintage dizajna.

Nekada su ih zamenjivali, a danas ih kolekcionari traže

Kada su se ukusi i trendovi promenili, mnogi vlasnici su stare lustere zamenili savremenijim modelima. Veliki broj njih završio je u garažama, podrumima ili na tavanima, gde su godinama ostali zaboravljeni.

Ipak, poslednjih godina interesovanje za vintage predmete značajno je poraslo. Sve više ljudi želi originalne detalje iz prošlih vremena, naročito one koji imaju svoju priču i istorijsku vrednost.

Zbog toga luster koji je nekada izgledao kao nepotreban predmet danas može vredeti mnogo više nego što biste mogli da pretpostavite.

Koliku vrednost danas imaju ovi retro komadi?

Cena ovih lustera zavisi od više faktora, poput modela, boje, stepena očuvanosti i toga da li su sačuvani svi originalni delovi.

Dobro očuvani primerci mogu dostići cenu od oko 800 evra, dok najređi modeli na međunarodnom tržištu mogu vredeti i nekoliko hiljada evra.

Najcenjeniji su oni koji nisu naknadno menjani, koji imaju originalne abažure i koji su i dalje potpuno ispravni i funkcionalni.

Kako prepoznati vredan retro luster?

Ako imate stari luster iz sedamdesetih godina, obratite pažnju na nekoliko karakteristika koje mogu ukazivati na njegovu vrednost.

Zaobljeni ili kuglasti oblici tipični za taj period, abažuri izrađeni od akrila ili pleksiglasa, hromirani metalni detalji, mogućnost podešavanja visine kod pojedinih modela, kao i prepoznatljiv retro futuristički dizajn, mogu biti znak da posedujete zanimljiv kolekcionarski primerak.

Naravno, nije svaki stari luster vredan nekoliko hiljada evra, ali pojedini modeli mogu prijatno iznenaditi svoje vlasnike.

Zato sledeći put kada budete sređivali tavan, podrum ili stari stan, pažljivo pogledajte šta uklanjate. Među predmetima koji godinama skupljaju prašinu možda se nalazi vredan komad dizajna koji danas mnogi ljubitelji retro stila žele da poseduju.

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