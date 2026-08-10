Ako razmišljate da oplemenite svoj dom novom sobnom biljkom, možda ćete pre kupovine želeti da proverite šta o njenom prisustvu u prostoru kaže feng šui.

Prema ovoj filozofiji uređenja prostora, određene biljke mogu uticati na energiju doma, a neke se smatraju nepovoljnim izborom za male stambene prostore, jer zaguše prostor i sprečavaju napredak i sreću ljudi koji u žive.

Među njima se često pominju tri biljke.

Kaktus

Kaktusi su popularne sobne biljke koje ne zahtevaju mnogo nege, ali prema feng šui verovanjima njihovo prisustvo u domu nije uvek poželjno. Zbog bodlji se povezuju sa oštrom i agresivnom energijom, pa se smatra da mogu doprineti napetosti i nemiru u prostoru.

Ipak, prema istim verovanjima, kaktus može imati drugačiju simboliku kada se nalazi na odgovarajućem mestu. Zbog toga ga neki preporučuju za spoljašnje prostore, poput terasa, umesto za centralne delove doma.

Monstera

Monstera je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka, pre svega zbog velikih i atraktivnih listova. Međutim, prema feng šuiju, velika monstera koja se snažno širi može biti problematična u malom stanu. Veruje se da biljka koja zauzima mnogo prostora može „zagušiti“ prostor i ometati slobodan protok energije.

S druge strane, u poslovnim prostorima njena raskošna i bujna forma može imati pozitivnu simboliku. Zbog toga se monstera često povezuje sa rastom, napretkom i prosperitetom, pa se može videti u bankama.

Ako je imate u stanu, prema ovom verovanju, najvažnije je da joj obezbedite dovoljno prostora da se širi, ali a ne dozvolite da preuzme ceo vaš prostor.

Difenbahija

Difenbahija je još jedna veoma popularna sobna biljka, ali se uz nju vezuje drugačije upozorenje. Prema feng šui tumačenjima, smatra se da može imati nepovoljan uticaj na energiju prostora, naročito ako se nalazi u malom i natrpanom stanu.

Međutim, za razliku od feng šui verovanja, postoji i vrlo konkretan razlog zbog kojeg treba biti oprezan sa ovom biljkom. Difenbahija je otrovna ako se proguta, pa je treba držati van domašaja male dece i kućnih ljubimaca. Sok biljke takođe može izazvati iritaciju kože i očiju.

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