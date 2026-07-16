Makenzi Šrajner je znala da želi da svojoj ćerki da ime sa posebnim značenjem i pre nego što se rodila. Ipak, nije očekivala da će zbog tog izbora hiljade korisnika TikToka postavljati isto pitanje: ,,Zašto?"

Pošto je neprestano dobijala komentare u kojima su je pitali kako se odlučila za neuobičajeno ime „Lav“ ( eng. ,,Love"- ljubav), kreatorka sadržaja (26) je objavila video na TikToku u kojem je ispričala priču koja stoji iza tog izbora.

„Nikada nismo ni razmatrali druga imena, jer nam je Lav jednostavno delovalo kao savršen izbor“, rekla je Makenzi za People.

Tradicija

Za Makenzi je sve počelo porodičnom tradicijom koju je želela da nastavi mnogo pre nego što je postala majka. Oduvek je znala da će, ako dobije ćerku, želeti da joj prenese srednje ime ,,Li" (eng. ,,Lea") koje nose i njena majka i prabaka.

Ona i njen suprug oduvek su bili skloni imenima koja se pomalo izdvajaju. Jednog dana suprug je predložio ime ,,Lav", a sve je odjednom dobilo smisao kada je Makenzi shvatila da će ime i srednje ime zajedno glasiti „Lovely“ (srp. „Ljupka“ ili „Divna“).

„Nije nam odmah sinulo, sve dok nisam shvatila da će Love u kombinaciji sa Li dati ‘Lovely’. U tom trenutku smo se pogledali i znali da je to to“, kaže ona. „Nikada nismo ni razmatrali druga imena, jer nam je Lav jednostavno delovalo kao savršen izbor.“

Od tog trenutka, ime je za njih dobilo još dublje značenje. Makenzi kaže da su ona i suprug želeli ime koje odražava vrednosti koje žele da prenesu svojim ćerkama, a njihova hrišćanska vera učinila je taj izbor još prikladnijim.

„Naša vera nam je izuzetno važna i učimo naše devojčice da budu dobrodušne i pune ljubavi“, kaže ona. „Po našem shvatanju, Bog je pravo oličenje ljubavi. Reč ‘ljubav’ pojavljuje se širom Biblije i u učenjima o tome kako treba da se odnosimo jedni prema drugima.“

Simbolika

Još jedan deo priče vezan je za Makenzinu pastorku Skarlet, čija je ljubav prema srcima tokom trudnoće postala neočekivana inspiracija. Bilo da je uočavala oblake u obliku srca, komadiće hrane ili čak žvaku na trotoaru, Skarlet je svuda pronalazila srca.

„Skarlet obožava da crta srca i pronalazi ih u svemu“, kaže Makenzi. „Verujem da je naš izbor imena Lav pomogao Skarlet da se oseća posebno povezano sa njom.“

Podeljene reakcije

Nakon što je svoju priču podelila na internetu, Makenzi kaže da su reakcije bile podeljene – od ogromne podrške do oštrih kritika. Iako priznaje da je negativni komentari pogađaju, ne dozvoljava da nepoznati ljudi određuju budućnost njene ćerke samo na osnovu njenog imena.

„Ljudi već pokušavaju da osuđuju njenu budućnost samo zbog njenog imena, što mi je veoma tužno“, kaže ona. „Često im kažem da će ona uraditi neverovatne stvari u ovom svetu.“

Pravo ime

Osvrćući se na sve, Makenzi kaže da joj je ime delovalo još prikladnije nakon teškog porođaja koji je trajao 36 sati i završen je hitnim carskim rezom. Kada je prvi put uzela ćerku u naručje, kaže da je to bio „najveći osećaj olakšanja i pravo osveženje“, a odmah je osetila da su izabrali savršeno ime za devojčicu koja sada „svima mami osmeh na lice, obožava da grli druge i najsrećnija je devojčica na svetu“.

Makenzi se nada da će kako bude odrastala razumeti da je svaki deo njenog imena izabran s namerom i ljubavlju.

„Nadamo se da će kroz život ići ponosna na svoje ime, uživati u ljubavi i pažnji koja je u njega uložena i širiti ljubav i pozitivnu energiju svima koje upozna“, kaže ona.

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