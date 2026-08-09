Datum rođenja nije samo običan broj u kalendaru. Prema numerologiji, nosi posebno značenje. Smatra se da otkriva određene osobine ličnosti, životne izazove i moguću sudbinu osobe. Prema ovom učenju, svaki dan u mesecu ima sopstvenu energiju koja može delovati povoljno ili nepovoljno, zbog čega se neki datumi smatraju srećnijim od drugih ili nose lošu sreću.

Ovo je pet najnepovoljnijih dana u mesecu za rođenje, prema numerolozima.

4. u mesecu - Život pun prepreka

Prema numerologiji, ljudima rođenim četvrtog dana u bilo kom mesecu vlada Uran, planeta koja se povezuje sa naglim promenama i nestabilnošću. Zbog toga se veruje da ovi ljudi često prolaze kroz haotične situacije, posebno u ranijem periodu života, uz brojne prepreke i borbe.

8. u mesecu - Teške finansijske lekcije

Osmi dan u mesecu smatra se jednim od najnegativnijih datuma u numerologiji. Pod vlašću Saturna, ljudi rođeni ovog datuma često se suočavaju s borbom za moć, finansijskim izazovima i odloženim uspehom. Smatra se da do ciljeva dolaze sporije, ali uz velike životne lekcije.

13. u mesecu - Loša sreća

Broj 13 odavno prati glas loše sreće, a numerologija ga dodatno povezuje sa izazovnim životnim okolnostima. Veruje se da osobe rođene trinaestog češće prolaze kroz teške periode, dok su trenuci lake sreće i brzih pobeda ređi.

16. u mesecu – Emocionalni izazovi

Šesnaesti dan u mesecu smatra se jednim od emocionalno najzahtevnijih datuma rođenja. Numerolozi ga povezuju s problemima ega, toksičnim odnosima i finansijskim nestabilnostima, zbog čega ljudi rođeni ovog datuma često prolaze kroz duboke unutrašnje borbe.

22. u mesecu – Sumnja u sebe

Iako se 22 naziva „majstorskim brojem“, prema numerologiji on nosi veliku odgovornost. Ljudi rođeni ovog datuma navodno su tokom života izloženi snažnom pritisku, osećaju teskobe i čestim sumnjama u sopstvene sposobnosti, uprkos velikom potencijalu koji imaju.

Da li datum rođenja određuje sudbinu?

Numerologija smatra da datum rođenja može da ukaže na određene životne obrasce i izazove, ali ne određuje nečiju budućnost. Lični izbori, iskustva i okolnosti imaju mnogo veći uticaj na životni put od samog datuma rođenja, prenosi "Times of India". Zato ovakva tumačenja treba posmatrati kao deo numeroloških verovanja i zabave, a ne kao naučno potvrđene činjenice.

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