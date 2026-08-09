Vesti
Alo!

Porodica

Kuvar otkrio tajnu savršenog gulaša: Meso će se topiti u ustima kao u restoranu

Ako pravite gulaš, ovo morate da znate.

Autor:  Vesna Vukadinović
09.08.2026.13:22
0
Kuvar otkrio tajnu savršenog gulaša: Meso će se topiti u ustima kao u restoranu
Foto: Shutterstock | Slawomir Fajer
Prepoznajte energetske vampire na vreme: Ove taktike pomoći će da sačuvate živce
Foto: Shutterstock | ArtMari
 Prepoznajte energetske vampire na vreme: Ove taktike pomoći će da sačuvate živce
Prethodna vest
Za dobro pamćenje ne treba skupa hrana: Ove 3 namirnice su dostupne svima
Foto: Shutterstock | ImYanis
 Za dobro pamćenje ne treba skupa hrana: Ove 3 namirnice su dostupne svima
Sledeća vest
 

Gulaš je jedno od omiljenih jela na domaćoj trpezi. Bogat ukus i mekano meso koje se topi u ustima, to je cilj svake domaćice. Ipak, mnogima se desi da meso ispadne tvrdo i žilavo.

Kako da meso u gulašu bude mekano i sočno svaki put? Profesionalni kuvar Ivan iz jednog beogradskog restorana otkriva ključne korake koje primenjuju u njihovoj kuhinji za kuvanje ovog ukusnog jela.

Ne stavljajte hladno meso

Jedna od najčešćih grešaka je ubacivanje hladnog mesa direktno iz frižidera u vreo tiganj ili ključalu vodu. Kada je meso hladno, vlakna se naglo stežu i postaju tvrda. Zato je važno da ga ostavite na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta pre pripreme gulaša. Takođe, meso treba dodavati u tečnost koja lagano krčka, nikako u onu koja snažno vri. Tako ćete dobiti ukusnije jelo.

Krčkanje na niskoj temperaturi

Najvažniji trik za mekan gulaš je sporo i dugo kuvanje. Dugotrajno krčkanje na temperaturi od 140–160°C (u rerni) tokom 4 do 6 sati omogućava razgradnju kolagena iz čvršćih delova mesa. Upravo tada meso postaje mekano i sočno.

Saveti kuvara:

  • Kuvajte na tihoj vatri ili u rerni.
  • Lonac prekrijte papirom za pečenje i poklopcem.
  • Redovno proveravajte tečnost i dolivajte temeljac ili vodu.
  • Začine dodajte iz dva dela – na početku i pred kraj kuvanja.

Koje meso je najbolje za gulaš?

Za savršen gulaš nisu najbolji najmekši komadi mesa, već oni sa više vezivnog tkiva. Najbolji izbor su:

  • lopatica
  • vrat
  • but.

Tokom dugog kuvanja upravo ovi delovi postaju najmekši i daju najbogatiji ukus gulašu.

Najčešće greške kod pripreme gulaša

Prejaka vatra – visoka temperatura isušuje meso.
Preskakanje prženja – kocke mesa treba kratko propržiti pre dinstanja radi bogatijeg ukusa.
Dodavanje hladnog mesa – meso mora biti sobne temperature.
Nedovoljno dugo kuvanje – gulaš traži vreme, ne može se ubrzati.

Video:

embed 2

Recepti ručak meso gulaš gulaš recept alo najzena meso za gulaš

Povezane vesti

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!
Foto: Shutterstock | Natali Ximich/Shutterstock
Nemojte preterivati

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!

21:35 | 0
Laže čim zine! Ovaj znak je ubedljivo najveći lažov horoskopa
Foto: Shutterstock | BeansproutP/Shutterstock
Astro

Laže čim zine! Ovaj znak je ubedljivo najveći lažov horoskopa

21:05 | 0
Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban
Foto: Shutterstock | Angelika Heine/Shutterstock
Prste da poližete!

Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban

20:35 | 0
"Lekari vam stvarno mogu uništiti oči": Pevačica pretrpela jezive posledice popularnog zahvata
Foto: Profimedia | Profimedia
Apeluje!

"Lekari vam stvarno mogu uništiti oči": Pevačica pretrpela jezive posledice popularnog zahvata

20:05 | 0
Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen
Foto: Shutterstock | Amam ka/Shutterstock
Pre hitne pomoći

Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen

19:35 | 0
Komentari (0)

Porodica

Starinski džem od šljiva bez konzervansa: Tajni sastojak daje mu poseban šmek
Foto: Shutterstock | Emmily

Starinski džem od šljiva bez konzervansa: Tajni sastojak daje mu poseban šmek

16:42 | 0
Ovo su najgori datumi rođenja: Privlače maler, siromaštvo i velika iskušenja
Foto: Shutterstock | FotoHelin

Ovo su najgori datumi rođenja: Privlače maler, siromaštvo i velika iskušenja

14:22 | 0
Prepoznajte energetske vampire na vreme: Ove taktike pomoći će da sačuvate živce
Foto: Shutterstock | ArtMari

Prepoznajte energetske vampire na vreme: Ove taktike pomoći će da sačuvate živce

12:52 | 0
Dobro za samopouzdanje: Ljudi mahom rade 1 neprijatnu stvar u javnosti, jača karakter
Printscreen | Printscreen/YouTube/Ariana Grande

Dobro za samopouzdanje: Ljudi mahom rade 1 neprijatnu stvar u javnosti, jača karakter

08:04 | 0
Nije ovo baš za ignorisanje, može biti baš teško: 8 znakova koji pokazuju da ste usamljeni, obratite pažnju
Foto: Shutterstock | Shutterstock/New Africa

Nije ovo baš za ignorisanje, može biti baš teško: 8 znakova koji pokazuju da ste usamljeni, obratite pažnju

20:03 | 0
Na odmoru ste, ali mozak ne odmara? Jedna stvar kvari slobodno vreme, evo kako se izboriti
Shutterstock | Vach cameraman/Shutterstock

Na odmoru ste, ali mozak ne odmara? Jedna stvar kvari slobodno vreme, evo kako se izboriti

16:31 | 0
Važno pre 2. godine života: Ograničavanje ove namirnice može da poboljša zdravlje dečijeg mozga
Shutterstock | Prostock-studio/Shutterstock

Važno pre 2. godine života: Ograničavanje ove namirnice može da poboljša zdravlje dečijeg mozga

08:02 | 0
Žene u starosti se najviše kaju zbog ove 3 stvari: Jednu grešku skoro sve prekasno shvate
Foto: Shutterstock | Larysa Dubinska/Shutterstock

Žene u starosti se najviše kaju zbog ove 3 stvari: Jednu grešku skoro sve prekasno shvate

20:58 | 0
Dok mi jurimo tablete, Japanci rade ove 4 stvari: Evo kako čuvaju srce i živce
Foto: Ya_Sveta / Shutterstock.com

Dok mi jurimo tablete, Japanci rade ove 4 stvari: Evo kako čuvaju srce i živce

16:22 | 0
Najstarija mačka na svetu: Dočekala 31 godinu, njen vlasnik kaže da se u ovome krije njena dugovečnost
Shutterstock | Vershinin89/Shutterstock

Najstarija mačka na svetu: Dočekala 31 godinu, njen vlasnik kaže da se u ovome krije njena dugovečnost

16:04 | 0

Najnovije

Najčitanije

2min

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!

32min

Laže čim zine! Ovaj znak je ubedljivo najveći lažov horoskopa

1H

Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban

1H

"Lekari vam stvarno mogu uništiti oči": Pevačica pretrpela jezive posledice popularnog zahvata

2H

Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen

1D

Narastu kao ludi i ne upijaju ulje: Ubacite 1 kašiku ovoga u smesu za uštipke

1D

Nedeljni horoskop od 10. do 17. avgusta: Jedne čeka novac, druge ljubavni preokret, a jedan znak moraće da donese važnu odluku

1D

Ima najkraći fitilj! Jedan horoskopski znak lako gubi živce zbog gluposti

23H

Ova 3 horoskopska znaka očekuje veliki finansijski uspeh u nedelju, 9. avgusta: Novac stiže kao nagrada za dobre odluke

1D

Dnevni horoskop za nedelju, 9. avgust: Evo koje znakove očekuju ljubavna iznenađenja, važni susreti i odluke koje mogu promeniti sve

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0