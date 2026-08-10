Mnogi smatraju da se srećan brak zasniva isključivo na ljubavi, razumevanju i otvorenoj komunikaciji. Međutim, poznati psiholog Mihail Labkovski ističe da postoji još jedan važan element bez kojeg ni najdublja osećanja ne mogu dugo opstati.

Prema njegovom mišljenju, suština nije u pronalaženju idealnog partnera niti u tome da u vezi nikada ne postoje nesuglasice. Ono što je presudno jeste jedna osobina koju bi oba partnera trebalo da neguju.

Labkovski se gotovo četrdeset godina bavi savetovanjem parova. Kroz dugogodišnji rad susretao se sa velikim brojem ljudi koji su želeli da sačuvaju svoje veze, prevaziđu probleme i izgrade stabilniji zajednički život.

Jedna osobina predstavlja osnovu srećnog braka

Ruski psiholog i porodični psihoterapeut smatra da je emocionalna i psihička stabilnost temelj zdravog i kvalitetnog odnosa.

Kako navodi, osoba koja je emocionalno stabilna lakše se suočava sa izazovima, ne donosi važne odluke pod naletom trenutnih osećanja i sposobnija je da izgradi harmoničan odnos sa partnerom.

Najveća greška koju partneri često prave

Mnogi ljudi u vezama odlučuju da prećute stvari koje ih povređuju. Veruju da će se problem vremenom sam rešiti ili da bi iskren razgovor mogao da dovede do nove rasprave.

Ipak, nerešeni problemi se postepeno nagomilavaju. Ono što u početku deluje kao sitna nesuglasica može s vremenom prerasti u ozbiljan izazov i narušiti odnos između partnera.

Labkovski ističe da je važno da partneri budu otvoreni jedno prema drugom i da jasno izraze kada im nešto smeta.

Nikada ne treba prihvatati i trpeti ono što vam narušava mir. Važno je da odmah kažete šta mislite i kako se osećate, savetuje psiholog.

Ljubav sama po sebi nije dovoljna bez ličnog razvoja

Za uspešnu i stabilnu vezu nije dovoljno samo imati osećanja prema drugoj osobi. Važno je i da svaki partner radi na sebi i svom ličnom razvoju.

Prema mišljenju psihologa, samopouzdanje, emocionalna zrelost i briga o sopstvenom mentalnom zdravlju značajno utiču na kvalitet partnerskog odnosa.

Parovi koji umeju otvoreno da razgovaraju, zajednički rešavaju probleme i razumeju sopstvene emocije imaju mnogo veće šanse da izgrade skladan brak koji će trajati dugo.

Na kraju, prema njegovom mišljenju, ključ nije u pronalaženju savršene osobe, već u tome da svako od nas postane osoba sposobna za zdrav, stabilan i ispunjen odnos.