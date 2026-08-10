Prevrnuti kolač sa šljivama je jednostavan, sočan desert koji svi obožavaju. Mekani biskvit i karamelizovane šljive sa cimetom savršeno se dopunjuju, a najbolji deo je kada kolač preokrenete i poslužite. Uživaće cela porodica, a nećete se obrukati ni pred gostima!
Prevrnuti kolač sa šljivama
Sastojci:
Za podlogu:
15-20 zrelih šljiva bez koštica
3 kašike šećera
30 g putera (istopljenog)
1 kašičica cimeta
Za biskvit:
100 g omekšalog putera
100 g šećera
2 jaja
1 kašičica vanilin šećera
150 g brašna
1 kašičica praška za pecivo
Prstohvat soli
3-4 kašike mleka
Priprema:
Kalup za tortu (prečnika 24 cm) ili manji pravougaoni pleh obložite papirom za pečenje ili premažite puterom. Na dno rasporedite polovine šljiva, sečenom stranom nadole. Prelijte ih otopljenim puterom i pospite šećerom i cimetom.
Biskvit: Umutite penasto omekšali puter sa šećerom. Dodajte jedno po jedno jaje mešajući, pa vanilu. Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Postepeno dodajte suve sastojke, naizmenično s mlekom, dok ne dobijete glatku smesu. Pažljivo rasporedite biskvitnu smesu preko šljiva u plehu i poravnajte. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta. Ostavite kolač da se hladi u plehu 10 minuta, pa ga preokrenite na tacnu, isecite i poslužite.
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