Prevrnuti kolač sa šljivama je jednostavan, sočan desert koji svi obožavaju. Mekani biskvit i karamelizovane šljive sa cimetom savršeno se dopunjuju, a najbolji deo je kada kolač preokrenete i poslužite. Uživaće cela porodica, a nećete se obrukati ni pred gostima!

Prevrnuti kolač sa šljivama

Sastojci:

Za podlogu:

15-20 zrelih šljiva bez koštica

3 kašike šećera

30 g putera (istopljenog)

1 kašičica cimeta

Za biskvit:

100 g omekšalog putera

100 g šećera

2 jaja

1 kašičica vanilin šećera

150 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

Prstohvat soli

3-4 kašike mleka

Priprema:

Kalup za tortu (prečnika 24 cm) ili manji pravougaoni pleh obložite papirom za pečenje ili premažite puterom. Na dno rasporedite polovine šljiva, sečenom stranom nadole. Prelijte ih otopljenim puterom i pospite šećerom i cimetom.

Biskvit: Umutite penasto omekšali puter sa šećerom. Dodajte jedno po jedno jaje mešajući, pa vanilu. Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Postepeno dodajte suve sastojke, naizmenično s mlekom, dok ne dobijete glatku smesu. Pažljivo rasporedite biskvitnu smesu preko šljiva u plehu i poravnajte. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta. Ostavite kolač da se hladi u plehu 10 minuta, pa ga preokrenite na tacnu, isecite i poslužite.

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