Jedan sačuvani svadbeni jelovnik iz 1969. godine vratio je mnoge decenijama unazad i pokazao koliko su se nekadašnje svadbene gozbe razlikovale od današnjih.

Jugoslovenska svadba je počinjala mezetlukom i goveđom supom sa domaćim rezancima, a zatim su sledili goveđi odrezak u crnom vinu, pirinač na puteru, krompir i salata. Nakon toga posluživani su teleće i svinjsko pečenje, piletina, mladi krompir i grašak.

Za desert nije bila dovoljna samo torta, tu su bili i domaći kolači, sezonsko voće i na kraju domaća kafa.

Ipak, najveće iznenađenje bila je sarma sa kiselim kupusom, koja je na sto stigla nakon svih prethodnih jela!

Fotografija starog jelovnika izazvala je nostalgiju i raspravu o tome da li se nekada zaista jelo bolje ili samo mnogo više.

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