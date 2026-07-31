Kajli Džener se oseća nostalgično.
Rijaliti zvezda (28) je pružila svojim pratiocima uvid u svoju bogatu kolekciju perika, podelivši fotografiju koja prikazuje mnoge šarene frizure koje je nosila tokom 2010-ih.
Izbor perika kretao se od roze šiški boje žvakaće gume do ljubičastog boba, jarko roze talasa i dugih žutih pramenova.
„Volim svoj život“, jednostavno je napisala Dženerova u opisu fotografije koju je objavila na Instagramu u četvrtak, 30. jula. U impresivnom asortimanu perika našla se i čuvena plava perika.
Dženerova je prošle godine objavila sladak video na kojem njena ćerka, Stormi Vebster (8), reaguje na fotografije svoje majke sa šarenim perikama.
„Jesi li ofarbala kosu na toj slici?“, upitala je Stormi.
„Nisam, to je bila perika. Mama je nekada volela da nosi perike“, odgovorila je ova majka dvoje dece. „I to perike u raznim bojama.“
„Plava perika uz crvenu odeću?“, potom je upitala Stormi.
„Znam. Nije baš sjajan izbor“, kroz smeh je priznala Dženerova, komentarišući svoj tadašnji modni stil.
Početak opsesije
Dženerova je ranije objasnila da je njena era „King Kylie“ započela kada je debitovala na modnoj pisti za Avril Lavinj.
Rijaliti zvezda i preduzetnica je tokom gostovanja u emisiji ,,Life in Looks" za magazin ,,Vogue" u sredu, 22. oktobra prelistavala knjigu ispunjenu stranicama njenih nekadašnjih kultnih modnih izdanja.
„Moja prva modna revija. Bilo je to za tadašnju liniju odeće Avril Lavinj“, rekla je povodom te prilike iz 2011. godine, kada je bila u tinejdžerskim godinama.
„Obožavala sam svoje ružičaste krajeve“, dodala je Dženerova. „Iskreno, ovde je verovatno i počela moja ljubav prema kosi u jarkim bojama. Zato što to nije bila prava farba za kosu.“
Objasnila je da su joj stilisti u pramenove utrljali kredu i istakla da je bila „opsednuta“ tim izgledom.
Dženerova se takođe prisetila snimka na kojem šeta pistom u drugoj odevnoj kombinaciji tokom iste revije, dok pravi roksterske znakove rukama i plazi se.
„A moja porodica navija za mene u pozadini. Ovo je zapravo bio sam početak ere 'King Kylie'“, rekla je.
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