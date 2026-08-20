Veliki računi za struju navode mnoge da traže načine za uštedu, a jedan od skrivenih potrošača struje možda se nalazi upravo u vašoj kuhinji.

Stručnjak za energetiku Kori Gilgan upozorava da mikrotalasna rerna troši struju čak i kada je ne koristite.

Razlog je takozvana „vampirska energija“ kada uređaj ostaje u stanju pripravnosti kako bi napajao displej i unutrašnja elektronska kola. Mikrotalasne rerne novije generacije mogu trošiti oko 3 do 4 vata u stanju pripravnosti, dok stariji modeli mogu trošiti i 6 do 10 vati, kaže stručnjak za „Yahoo“.

Iako nekoliko vati deluje zanemarljivo, problem nastaje kada se saberu svi uređaji koji su stalno uključeni. Televizor, ruter, aparat za kafu, štampač, punjači i drugi uređaji mogu zajedno trošiti 50 do 200 vati dnevno, tokom čitave godine.

Jednostavan način za uštedu jeste da uređaje tokom noći isključite iz struje. Još praktičnije rešenje je produžni kabl sa prekidačem. Jednim klikom možete isključiti više uređaja odjednom.

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