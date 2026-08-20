Jesen bi za neke znakove mogla doneti velika iznenađenja, iskrene razgovore i informacije koje su dugo bile skrivene od njih.

Astrolozi posebno izdvajaju Škorpiju i Blizance, kojima bi jedno neočekivano saznanje moglo potpuno promeniti pogled na neku osobu ili situaciju.

Blizanci

Jedna informacija menja planove. Blizancima bi važno saznanje moglo stići potpuno neočekivano.

Informacija od osobe od poverenja ili iskren odgovor na pitanje koje dugo postavljaju mogao bi da promeni njihove planove. Odjednom će jednu situaciju videti iz sasvim drugog ugla.

Škorpija

Istina konačno izlazi na videlo. Škorpije teško prihvataju površne odgovore i retko im promakne detalj. Ove jeseni mogli bi da povežu informacije koje su im dugo izmicale.

Jedan razgovor, poruka ili slučajan susret mogao bi otkriti ono o čemu se dugo ćutalo. Iako istina u prvi mah možda neće biti prijatna, pomoći će im da preseku i zatvore poglavlje koje ih opterećuje.

Video: