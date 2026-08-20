Trenutno viđamo dva različita pravca ovog trenda: pruge inspirisane pidžamama, koje karakterišu tanke i opuštene linije, i takozvane ,,beach club" pruge, odnosno razigrane motive inspirisane letovanjem. One su uglavnom nešto upečatljivije, sa debljim linijama koje podsećaju na klasične prugaste suncobrane i ležaljke.

Ovaj trend je mnogo svestraniji nego što se na prvi pogled čini. Pruge mogu biti postavljene vertikalno ili horizontalno, ali i samo na vrhu nokta. Same linije mogu biti veoma tanke ili nešto deblje, u zavisnosti od efekta koji želite da postignete.

Za ljubitelje minimalizma preporučuju se nijanse iz iste palete, umesto kontrastnih boja ili raznobojnih šara. Kada odaberete osnovnu nijansu i uparite je sa nešto svetlijom ili tamnijom prugom iz iste palete, tako dobijate dubinu i teksturu koja izgleda veoma elegantno. Jedna od sigurnih kombinacija koje stručnjaci preporučuju jeste nežna puter-žuta u kombinaciji sa svetlijom nijansom papaje. Tirkizne i zelene nijanse takođe su veoma popularne ove sezone.