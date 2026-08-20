Sitne tačkice veliki su trend u svetu manikira, ali ako želite nešto efektnije i originalnije, precizne pruge su pravi izbor za ovo leto.
Trenutno viđamo dva različita pravca ovog trenda: pruge inspirisane pidžamama, koje karakterišu tanke i opuštene linije, i takozvane ,,beach club" pruge, odnosno razigrane motive inspirisane letovanjem. One su uglavnom nešto upečatljivije, sa debljim linijama koje podsećaju na klasične prugaste suncobrane i ležaljke.
Svestran trend
Ovaj trend je mnogo svestraniji nego što se na prvi pogled čini. Pruge mogu biti postavljene vertikalno ili horizontalno, ali i samo na vrhu nokta. Same linije mogu biti veoma tanke ili nešto deblje, u zavisnosti od efekta koji želite da postignete.
Za ljubitelje minimalizma preporučuju se nijanse iz iste palete, umesto kontrastnih boja ili raznobojnih šara. Kada odaberete osnovnu nijansu i uparite je sa nešto svetlijom ili tamnijom prugom iz iste palete, tako dobijate dubinu i teksturu koja izgleda veoma elegantno. Jedna od sigurnih kombinacija koje stručnjaci preporučuju jeste nežna puter-žuta u kombinaciji sa svetlijom nijansom papaje. Tirkizne i zelene nijanse takođe su veoma popularne ove sezone.
Ako želite nešto upečatljivije, odlučite se za kombinaciju pastelnih i intenzivnijih nijansi, poput tamnozelene ili zagasite bordo. Možete dodati i zanimljiv motiv na jednom noktu. Različite pruge na svakom noktu takođe će učiniti manikir zanimljivijim i efektnijim, ali vodite računa da nijanse pripadaju sličnoj paleti kako bi celokupan izgled ostao sofisticiran, prenosi Elle.
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