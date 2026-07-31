Glumac i penzionisani rvač, Džon Sina (49) godinama ne želi da postane otac, a njegova odluka i dalje izaziva burne rasprave na društvenim mrežama.

Džon se često nalazi na meti kritika zbog svog stava o roditeljstvu, a ponovo je dospeo u centar pažnje nakon što je jednoj obožavateljki detaljno objasnio zašto smatra da deca nisu deo njegovog životnog puta.

"Prema informacijama koje sam prikupio, nekako se moraš brinuti za decu. Daću ti samo mali uvid u svoj život: radio sam bez prestanka 43 dana i imam još 20 pred sobom. Kad bih na ovaj svet doneo život kojem je potrebna briga i bezuslovna ljubav, znam da to zahteva i vremena. Blagoslovljen sam sjajnim prilikama i život mi je omogućio da radim neverovatne stvari. Trenutno želim da iskoristim te prilike", rekao je.

Dodao je kako smatra da bi bilo neodgovorno postati roditelj ako nije spreman detetu pružiti ono što zaslužuje.

"Dakle, ne želim da donesem neodgovornu odluku i stvorim život koji bih zanemario. Mislim da to ne bi bilo pošteno", zaključio je.

Ovo nije prvi put da Sina govori o toj temi. Godinama ističe kako je odluku doneo promišljeno i da nikada nije želeo partnerki davati lažnu nadu da će se vremenom predomisliti. Upravo zato je na samom početku veze s inženjerkom Šej Šarijacadeh razgovarao o deci. Upoznali su se 2019., a već od prvih dana veze otvoreno su razgovarali o svojim očekivanjima od budućnosti. Šej je delila njegov stav da ne želi da postane majka, zbog čega to pitanje među njima nikada nije predstavljalo problem. Par se u oktobru 2020. venčao na intimnoj i tajnoj ceremoniji na Floridi i svoj privatni život i danas uspešno drži podalje od očiju javnosti.

Glumac je pre Šej bio u braku s agentkinjom za nekretnine Elizabet Huberdu, od koje se razveo 2012.

Nakon toga započeo je vezu s rvačicom Niki Belom, s kojom se verio i planirao venčanje. Njihova ljubavna priča završila se upravo zbog različitih životnih želja. Bela je oduvek želela da postane majka, dok Sina nije odustajao od svoje odluke da neće imati decu. Veridbu su raskinuli 2018. godine.

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