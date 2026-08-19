Nega lica Salme Hajek zasniva se na jednostavnosti, tradicionalnim meksičkim običajima i pažljivom osluškivanju sopstvenog tela. Glumica, koja je u 59. godini poznata po negovanoj koži i prirodnom izgledu, tvrdi da za svoju rutinu lepote mnogo više duguje savetima koje je nasledila od bake nego savremenim kozmetičkim tretmanima.

Kako kaže, nije ljubitelj agresivnih tretmana, preteranog korišćenja proizvoda niti ideje da je za mladolik izgled neophodno stalno nešto menjati na licu. Umesto toga, godinama se oslanja na nekoliko jednostavnih navika.

Bakino zlatno pravilo

Jedna od najneobičnijih navika Salme Hajek jeste to što ujutru ne koristi klasičnu umivalicu za lice.

Ovaj savet dobila je od bake, koja je proučavala kozmetologiju. Prema njenom objašnjenju, koža se tokom noći obnavlja i proizvodi prirodna ulja koja joj pomažu da ostane zaštićena i hidrirana.

Zbog toga Salma smatra da nema potrebe da ih odmah ujutru uklanja agresivnim čišćenjem.

Umesto sapuna ili gela za umivanje, lice jednostavno osvežava ružinom vodicom. Na taj način, kako veruje, koža ostaje nežna, a njena prirodna zaštitna barijera očuvana.

Naravno, potrebe kože nisu iste kod svih, pa ono što odgovara jednoj osobi ne mora nužno prijati i drugoj.

Tajna iz Meksika: tepezkohuite

Kada je reč o nezi kože, Salma posebno izdvaja tradicionalni meksički sastojak poznat kao tepezkohuite, koji se dobija od kore drveta Mimosa tenuiflora.

U Meksiku je ova biljka poznata kao „drvo kože“, a tradicionalno se koristila u preparatima za negu kože, uključujući i negu opekotina.

Salma je ranije govorila o tome koliko joj je ovaj sastojak važan u rutini i koristila je proizvode koji ga sadrže, posebno za umirivanje kože.

Postoje tvrdnje da tepezkohuite može ubrzati regeneraciju kože i izbrisati bore, ali nisu medicinski dokazane.

Kremu nanosi prstima

Salma veruje da kožu ne treba agresivno trljati, posebno kada je u pitanju uklanjanje šminke.

Za skidanje jače šminke koristi kokosovo ulje, kojim prvo razgrađuje puder i šminku oko očiju. Nakon toga preko lica stavlja topao peškir, prethodno natopljen ružinom vodicom, kako bi uklonila ostatke ulja i nečistoća.

Još jedan detalj koji je karakterističan za njenu rutinu jeste način nanošenja proizvoda. Umesto četkica i različitih aplikatora, često koristi svoje prste.

Toplina ruku pomaže joj da ravnomerno nanese kremu i šminku, a cilj joj je da rezultat izgleda što prirodnije, bez efekta „previše našminkanog“ lica.

Ima još jedan simpatičan trik: višak kreme koji ostane na prstima ne baca, već ga umasira u nadlanice. Tako, kaže, ne zaboravlja ni kožu ruku.

Masira teme umesto lice

Salma je govorila i o neobičnoj vežbi koju uključuje u svoju svakodnevnu rutinu.

Umesto da se fokusira isključivo na lice, ona masira i pomera kožu glave. Prstima obuhvati teme i nežno ga pomera napred-nazad nekoliko minuta.

Ideja je da se na taj način podstakne cirkulacija i opusti područje glave i čela.

Ovakve masaže mogu biti prijatne i pomoći u opuštanju, ali tvrdnje da one mogu prirodno „podići“ vilicu ili značajno zategnuti lice nisu dovoljno potkrepljene kvalitetnim naučnim dokazima.

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