Vaša oaza u dvorištu može biti dom savršenom izboru biljaka i cveća — kao i mnoštvu ptica, ali i njihovom izmetu. Iako vam prvi instinkt može biti da uzmete crevo sa jakim mlazom ili čak aparat za pranje pod pritiskom i operete celo područje, razmislite ponovo. Ptičji izmet može zahtevati malo više pažnje kako bi se očistio bezbedno i efikasno.

Stručnjaci u nastavku objašnjavaju od čega se sastoji ptičji izmet, koji su najbolji načini za njegovo čišćenje i koje mere predostrožnosti bi trebalo da preduzmete pre i tokom rešavanja ovog nereda.

Pre nego što počnete: reč o ptičjem izmetu

Ima li manje zabavne činjenice? Ptičji izmet je kombinacija urina i stolice, objašnjava Bruk Majkl, direktorka komunikacija i saradnje sa zajednicom u organizaciji ,,Birds Georgia". „Mešavina koja nastaje bogata je amonijakom, što može dovesti do efekta nalik izbeljivaču ako se ne očisti odmah“, kaže ona za sajt Martha Stewart.

Pre nego što počnete sa čišćenjem, imajte na umu nekoliko pravila: Prvo, držite svoj pribor za čišćenje odvojeno. „Ne želite da širite ptičji grip i druge bolesti koje divlje ptice mogu nositi“, upozorava Monika Sangar, suosnivačica neprofitnog prihvatilišta za papagaje ,,Prego Dalliance Sanctuary". „Ptičji izmet je biološki otpad i vaša bezbednost je na prvom mestu.“

Što je najvažnije, nosite rukavice i operite ruke nakon toga.

Kako očistiti izmet sa baštenskog nameštaja

Ako primetite ptičji otpad na svom baštenskom nameštaju, oduprite se želji da posegnete za nečim agresivnim. „Vidim da ljudi paniče i odmah posežu za jakim hemikalijama ili strugačem, pa na kraju naprave više štete nego što je ptica ikada napravila“, kaže stručnjakinja za čišćenje Rešmina Ahmad.

Za početak, uvek nakvasite izmet. „Pokušaj da ga četkate dok je suv može izazvati podizanje prašine u vazduh“, objašnjava Sangarova, „a to ne želite da udišete.“

Nanesite rastvor za čišćenje. „Obično ga poprskam mešavinom belog sirćeta i vode u razmeri pola-pola. Sirće zapravo pomaže u razgradnji mokraćne kiseline, koja je deo što nagriza i ostavlja mrlje“, kaže Ahmad.ova Kao alternativa, topla voda i mala količina deterdženta za sudove takođe deluju. U svakom slučaju, ostavite da odstoji pet do 10 minuta.

Za izuzetno tvrdoglave mrlje, pokušajte sa sodom bikarbonom. „Ako se baš skorilo, malo sode bikarbone napravljene u obliku paste odradiće posao“, kaže Ahmadova. Ostavite da odstoji pet do 10 minuta, a zatim nežno trljajte četkom za čišćenje sa mekim vlaknima ili starom četkicom za zube.

Obrišite rastvor za čišćenje i prljavštinu i temeljno isperite pogođeno područje.

Ponovite po potrebi. „Ne očekujte da jedan krug završi posao“, kaže Ahmadova. „Gotovo uvek završimo radeći to dva ili tri puta, a i više ako je u pitanju stara mrlja. Deluje sporo, ali to je ono što štiti površinu.“

Ostavite tkaninu da se potpuno osuši — idealno na suncu — kako biste izbegli buđ i neprijatan miris. „Ako postoji navlaka koja se skida rajsferšlusom, ponekad je najpametnije samo je skinuti i pošteno oprati umesto da se mučite sa njom na stolici“, kaže Ahmadova. Za nameštaj koji nije tapaciran, obrišite preostalu vodu i stavite nameštaj na mesto sa dobrim protokom vazduha gde će se pravilno osušiti kako biste sprečili rizik od razvoja buđi.

Ako se pogođeno područje nalazi na baštenskom nameštaju visokog kvaliteta, posebno ako je od drveta belog ili crvenog kedra, važno je da ne koristite ništa oštro niti abrazivno što bi moglo oštetiti drvo. „Čišćenje površine i održavanje kvaliteta boje i završne obrade podjednako su važni za komad nameštaja“, kaže majstor za nameštaj Elvin Zimerman.

Kako očistiti izmet sa staza, ograda i drugih spoljnih površina

Tajming je ovde važan: „Uhvatite izmet dok je svež i to je zaista posao od 30 sekundi koji se odmah obriše“, kaže Ahmadova. „Ostavite ga da se peče na suncu dva ili tri dana i u tom trenutku je praktično sjedinjen sa površinom.“

Kada su u pitanju ograde i staze, takođe želite da počnete sa vlagom. Prvo natopite sav izmet.

Zatim obrišite područje rastvorom sirćeta ili deterdženta za sudove.

Ako je potrebno, istrljajte četkom za čišćenje namenjenom za spoljne površine. „Za beton ili staze, crevo sa čvrstom četkom će pomoći“, predlaže Sangarova. Izbegavajte korišćenje abrazivnih alata na određenim spoljnim materijalima poput vinilnih obloga.

Nažalost, ako je nered stajao godinama, može ostaviti senku mrlje šta god da uradite. „Tako da je pravi savet jednostavno da ne dozvolite da stoji“, kaže Ahmadova. „To je većina bitke.“

Šta izbegavati prilikom čišćenja ptičjeg izmeta

Može izgledati kao prečica do savršene čistoće, ali aparat za pranje pod pritiskom je previše agresivan za ovaj zadatak čišćenja. „Uništiće drvo i tkaninu i raspršiti bakterije na sve strane“, kaže Ahmadova. „To je zaista deo razlike između toga da to uradite kako treba i da to uradite samo brzo.“

Kako sprečiti ptičji izmet u vašem baštenskom prostoru

Obratite pažnju na učestalost ptičjeg izmeta, predlaže Zimerman, i da li postoje određena područja gde se to neprestano dešava. „Da biste izbegli potrebu da ga redovno čistite, vredelo bi pokušati da premestite nameštaj u deo kuće gde ptice ne zalaze često“, kaže on, „ili da pronađete načine da odvratite ptice od sletanja oko ovih područja.“

Međutim, ako se suočavate sa izmetom kao rezultatom gnežđenja ptica ispod streha ili blizu ulaznih vrata, važno je da ne dirate gnezda dok ptići ne polete, kaže Majklova.

„Po zakonu, sve zavičajne ptice, njihova gnezda i jaja zaštićeni su Zakonom o pticama selicama“, objašnjava Majklova. „Čim gnezda više ne budu aktivna, možete ukloniti gnezdo i očistiti obližnji izmet toplom vodom i sredstvom za čišćenje po vašem izboru.“

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