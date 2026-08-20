Ljubav prema preplanulom tenu nikako ne jenjava.

U mlađim danima ta letnja boja kože postaje simbol slobode i lepote, ali već sa prelaskom 30-e vidimo kako se koža sve teže regeneriše nakon dugog izlaganja suncu.

Iako je potrebno izložiti kožu sunčevom svetlu kako bi došlo do sinteze vitamina D, preterivanje sa sunčanjem rezultira sa suhom i naboranom kožom koja prekovremeno stari.

Uz brojne serume za negu tela, namirnice bogate antioksidansima, cinkom i manganom mogu uveliko da pomognu oko regeneracije kože iznutra. Otkrivamo superhranu za regeneraciju kože.

Najvažniji nutrijenti za regeneraciju kože

Regeneracija kože nije mala stvar. Kako UV zraci uništavaju kolagen i elastin, strukturne proteine kože koji joj daju mladalački izgled, potrebno je uneti namirnice koje pomažu u njihovoj regeneraciji.

Vitamin C je izuzetno važan u procesu stvaranja stabilnog kolagena, i kao antioksidans pomaže u obrani kolagena i elastina od slobodnih radikala.





je izuzetno važan u procesu stvaranja stabilnog kolagena, i kao antioksidans pomaže u obrani kolagena i elastina od slobodnih radikala. Cink je kofaktor u proizvodnji kolagena koji je neophodan za regeneraciju kože, a pomaže i u zaštiti kolagena.





je kofaktor u proizvodnji kolagena koji je neophodan za regeneraciju kože, a pomaže i u zaštiti kolagena. Mangan je važan kako bi došlo do aktivacije enzima koji pridonosi stvaranju prolina, vrlo važne aminokiselina koja je deo kolagenske strukture





je važan kako bi došlo do aktivacije enzima koji pridonosi stvaranju prolina, vrlo važne aminokiselina koja je deo kolagenske strukture Bakar podržava jaku kolagensku strukturu

Superhrana za kožu

Supernamirnice prepune su esencijalnih hranjivih materija koje mogu nahraniti i zaštititi vašu kožu iznutra, podstičući regeneraciju i vraćajući joj prirodni sjaj. Kako bi regenerisali kožu tražimo namirnice bogate nutrijentima koji podržavaju stvaranje kolagena.

Superhrana bogata cinkom : na listi hrane bogate cinkom vidimo morske plodove, školjke i živinu na prvom mestu, a vegane će oduševiti informacija da su leblebije prepune ovog važnog nutrijenta za kožu. Takođe cinkom obiluju i brokoli, orašasti plodovi i zeleno listano povrće.





: na listi hrane bogate cinkom vidimo morske plodove, školjke i živinu na prvom mestu, a vegane će oduševiti informacija da su leblebije prepune ovog važnog nutrijenta za kožu. Takođe cinkom obiluju i brokoli, orašasti plodovi i zeleno listano povrće. Superhrana bogata manganom : namirnice poput žumanaca, orašastih plodova, školjki, celovitih žitarica, soje i zelenog lisnatog povrća sadrže mangan





: namirnice poput žumanaca, orašastih plodova, školjki, celovitih žitarica, soje i zelenog lisnatog povrća sadrže mangan Superhrana bogata bakrom : kad je reč o bakru govorimo o jedinjenju u tragovima, a nalazimo ga u semenkama bundeve, školjkama, algama poput spiruline i u shiitake pečurkama.





: kad je reč o bakru govorimo o jedinjenju u tragovima, a nalazimo ga u semenkama bundeve, školjkama, algama poput spiruline i u shiitake pečurkama. Superhrana bogata vitaminom C : najpopularniji antioksidans se nalazi u mnoštvu namirnica počevši od najpopularnijih citrusa poput limuna, pomorandže i grejpa preko crvenih paprika, prokula, zelenog lisnatog povrća poput spanaća i kelja. Izvora vitamina C zaista ne nedostaje.





: najpopularniji antioksidans se nalazi u mnoštvu namirnica počevši od najpopularnijih citrusa poput limuna, pomorandže i grejpa preko crvenih paprika, prokula, zelenog lisnatog povrća poput spanaća i kelja. Izvora vitamina C zaista ne nedostaje. Superhrana bogata antioksidansima: kako bi uneli ostale antioksidanse u organizam dobro je u svoju ishranu ubaciti borovnice, maline, paradajz, cveklu, šargarepu i zeleni čaj.

Uključivanjem ove superhrane u svoju ishranu možete ubrzati proces regeneracije i revitalizacije kože nakon vremena provedenog na suncu i pomoći svojoj koži da se obnovi, prenosi Vogue.

Bonus video: