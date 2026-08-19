Aliks Erl i njena sestra Aštin Erl možda potiču iz iste porodice, ali njihovi lični stilovi ne bi mogli biti različitiji.
Sestre su uoči promocije Aliksinog predstojećeg rijalitija ,,Earle Meets World" izašle na ulice Njujorka u odevnim kombinacijama koje su potpuno suprotne, a ipak su nekako izgledale savršeno usklađeno. Njih dve su pružile prilično ubedljiv primer savremenog „jin i jang“ stilizovanja.
Aliks se sa svoje strane odlučila za minimalistički pristup u krem kombinacije haljini na bretele koja pada tik ispod kolena. Haljina je imala duboki V-izrez i tanke bretele. Njene salonke sa špicastim vrhom bile su u umerenoj žuto-zlatnoj nijansi, dok su opušteni, voluminozni talasi u kosi održali izgled klasika.
Aštin je u međuvremenu prihvatila odvažniju stranu mlađe sestre i obukla crnu mini-haljinu koja je bila sve samo ne obična. Pripijeni pleteni model krasile su tanke špageti-bretele i teksturisana završnica, pre nego što je u donjem rubu prešao u slojeve lepršavih karnera i providnog crnog tila. Izgled je zaokružila parom lakovanih crvenih salonki, predimenzioniranim crnim naočarima za sunce i kosom podignutom u opuštenu, razbarušenu punđu.
Njih dve su bile veoma zauzete promovišući svoju novi rijaliti, koji počinje da se emituje 4. septembra na Netfliksu i prati Aliks i njenu porodicu dok se snalaze u životu pod reflektorima javnosti, pri čemu je Aštin jedna od članica porodice koje se pojavljuju pored nje.
Drugi autfiti
Sestre su kasnije istog dana odlučile da promene paletu boja, ali su zadržale kontrast. Aliks je nosila beli top na bretele sa velikim žutim cvetom zakačenim na jednu od njih, uparen sa belom suknjom do kolena i odgovarajućim salonkama.
Aštin je, sa druge strane, nosila providni bodi u boji rumenila sa crnom trakom vezanom oko vrata, a preko crno-bele suknje sa tufnama obukla je šorts u boji breskve.
Ako su njihova modna izdanja bilo kakav nagoveštaj, gledaoce na ekranu zasigurno očekuje prava poslastica dok prate ovaj duo, prenosi InStyle.
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