Korset ponovo osvaja modnu scenu, a sve ukazuje na to da će njegova popularnost nastaviti da raste i tokom naredne godine.

Komad koji je kroz istoriju često izazivao podeljena mišljenja danas se nosi na potpuno drugačiji način. Više nije rezervisan samo za posebne prilike, već postaje deo svakodnevnih kombinacija, od elegantnih stajlinga do potpuno opuštenih izdanja.

Od provokativnog komada do modnog favorita

Korset je nekada bio komad koji je privlačio pažnju gde god da se pojavi. Danas je upravo ta njegova upečatljivost ono što ga čini zanimljivim. Savremeni modeli zadržavaju karakterističnu siluetu, ali su mnogo raznovrsniji, udobniji i prilagođeniji različitim stilovima.

Može se nositi preko košulje ili majice, uz pantalone visokog struka, farmerke, suknje, ali i kao deo elegantne večernje kombinacije. Za one koji žele suptilniji efekat, postoje modeli koji samo blago naglašavaju struk, dok će ljubitelji dramatičnijeg izgleda birati čvršće krojeve sa izraženim strukiranjem.

Crni je klasik, ali boje preuzimaju scenu

Crni korset ostaje jedan od najsigurnijih izbora. Lako se kombinuje, izgleda elegantno i može da se prilagodi gotovo svakom stilu. Međutim, modna ponuda postaje sve hrabrija, pa se pojavljuju modeli u bordo, čokoladno braon, maslinastoj, bež, krem i puderastim nijansama.

Za one koji žele da korset bude glavni detalj kombinacije, tu su i intenzivnije boje poput crvene, plave ili zelene. Pastelne nijanse, s druge strane, daju ovom pomalo dramatičnom komadu nežniji i romantičniji izgled.

Posebno efektno mogu izgledati modeli u satenskim i sjajnim materijalima, dok mat tkanine pružaju elegantniji i diskretniji utisak.

Krojevi za svaki stil

Jedna od najvećih prednosti povratka korseta jeste to što više ne postoji samo jedan njegov oblik. Klasični modeli sa vezivanjem i dalje su popularni, ali ih prate modeli sa ravnim izrezom, srcolikim dekolteom, asimetričnim krojem ili izraženim košaricama.

Tu su i kraći modeli koji se završavaju odmah ispod grudi, kao i duži korseti koji se spuštaju preko struka i mogu da se nose kao top. Za svakodnevne kombinacije odličan izbor mogu biti modeli od teksasa, pamuka ili rastegljivih materijala, dok su čipka, saten i somot rezervisani za efektnije stajlinge.

Kako ga nositi?

Korset ne mora nužno da znači izazovan izgled. Njegov stil u velikoj meri zavisi od ostatka kombinacije.

Za dnevni izgled može se spojiti sa širokim farmerkama i oversized blejzerom, dok će uz pantalone visokog struka i elegantne cipele dobiti potpuno sofisticiran karakter. Preko bele košulje ili tanke rolke korset može da postane zanimljiv sloj, posebno tokom prelaznih sezona.

Za večernji izlazak, satenski ili čipkani model uz dugu suknju ili pantalone visokog struka može biti dovoljno upečatljiv bez mnogo dodataka.

Korset je tako od kontroverznog komada postao jedan od najzanimljivijih modnih favorita. Njegov povratak pokazuje da se trendovi zaista vraćaju, ali retko kada u potpuno istom obliku. Ovoga puta korset je manje ograničavajući, a mnogo više stvar stila, kroja i načina na koji ga nosimo.