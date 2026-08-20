Post Malon i Kristi Li su se verili!

Pevač (31) je zaprosio Kristi Li ogromnim vereničkim prstenom. Vesti o njihovoj veridbi podelila je njena prijateljica Marina Holijer putem priča na svojoj Instagram stranici u sredu, 19. avgusta, dok je portal TMZ prvi objavio ovu vest.

Holijer je objavila fotografiju para kako se grli, dok Li pokazuje svoj novi komad nakita, veo i lentu na kojoj piše „Buduća mlada“.

U opisu fotografije Holijer je napisala: „Moja najbolja prijateljica na svetu se upravo verila. Volim te više nego što reči mogu opisati, Tof!!!“ Takođe je priložila i fotografiju verenog para dok pozira sa grupom prijatelja, kao i sliku na kojoj Li drži levu ruku preko usta, pokazujući dijamantski prsten.

Par je prvi put povezan u javnosti nakon što su primećeni u martu 2025. godine. Mesec dana kasnije, viđeni su kako odlaze na večeru u luksuzni restoran u Parizu. Nekoliko dana nakon toga, par je izašao u kupovinu po Parizu, gde su podelili i poljubac nakon obilaska nekoliko dizajnerskih prodavnica.

Vesti o njihovoj vezi stigle su usred nagađanja da su Post Maloun, rođen kao Ostin Post, i njegova bivša verenica, Hi Sung „Džejmi“ Park, raskinuli. Bivši par se verio 2021. godine, nakon što je pevač zaprosio u Las Vegasu, što je i potvrdio u intervjuu iz 2023. godine u podkastu ,,Call Her Daddy" kod Aleks Kuper.

Rođenje ćerke

U maju 2022. godine je otkrio da on i njegova tadašnja verenica očekuju svoje prvo dete. Kasnije je potvrdio rođenje svoje devojčice u intervjuu sa Hauardom Sternom u junu 2022. godine. Još uvek nije otkrio njeno ime niti tačan datum rođenja.

„Uzbuđen sam zbog ovog sledećeg poglavlja u mom životu, najsrećniji sam nego što sam ikada bio, a otkako pamtim za sebe bio sam tužan. Vreme je da se pobrinem za svoje telo, svoju porodicu i prijatelje, i da širimo što više ljubavi možemo svakog dana“, rekao je u izjavi za magazin ,,People" u maju 2022. godine.

Turneja Post Malona ,,Big Ass Stadium" sledećeg meseca odlazi u Aziju, a onda će se u oktobru završiti u Australiji i Novom Zelandu, prenosi People.

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