Kada je u pitanju nega kose, tu se saveti i trikovi prenose sa kolena na koleno, i od drugarice do drugarice. Međutim, nije sve što čujemo istinito, ma koliko dobro zvučalo.

To je potvrdio i poznati frizer Dimitrije Vokić, koji je nedavno gostovao na kanalu ,,Hype TV" gde je razbio česte mitove o nezi kose u koje mahom verujemo bez mnogo razmišljanja.

Evo šta je stručnjak za negu kose imao da kaže na ovu temu.

Mit ili istina?

Dimitrije je učestvovao u segmentu ,,Mit ili istina" na TikTok kanalu ,,Hype TV" gde je razotkrio mitove o nezi kose, od kojih je jedan bio da šišanje ubrzava rast kose.

,,Ne ubrzava kao rast iz temena, ali ukoliko šišaš kosu redovno, možeš brže dobiti na dužini, jer se neće kidati i skraćivati", objasnio je on.

Kada je u pitanju verovanje da maske popravljaju ispucale krajeve Vokić je rekao da ih samo makaze rešavaju.

Jedan od najrasprostranjenijih mitova među ženama je da se farba bolje prima kada je kosa prljava. Ekspert je o tome rekao sledeće:

,,Boja se bolje prima kada je dlaka čista i kad nije zapušena".

Na kraju je razbio mit o pranju kose tokom menstruacije.

,,Mit. Zajedno sa idejom da žene posle porođaja ne treba 40 dana da peru kosu".

Komentari

Gledaoci su u komentarima podržali znanje ovog stručnjaka rekavši:

,,O Bogu hvala da je neko rekao za farbanje na masnu / čistu kosu" ; ,,Kosa je mrtva, ne moze nijedna maska da bilo sta popravi, samo zamaskira da bude mekana dan dva. Jos u srednjoj skoli profesorka biologije nam je ovo pricala, ali marketing je marketing" i ,,Volim sto je realan i iskren".

Jedna osoba je dodala i svoje iskustvo nakon porođaja.

,,Ono što je istina i iskusila sam nakon drugog porođaja i tokom dojenja da kosa ne prima boju jednako kao pre", objasnila je.

Bonus video: