Neki datumi rođenja često se povezuju sa zanimljivim osobinama ličnosti. Prema ovom tumačenju, žene rođene određenih dana imaju izraženu intuiciju, harizmu, osećaj za liderstvo i sposobnost da ostanu pribrane kada je najteže.

Žene rođene 1. u mesecu

Žene koje su rođene 1. dana u mesecu povezuju se sa samostalnošću i prirodnim vođstvom. One ne vole da čekaju da neko drugi napravi prvi korak, već same preuzimaju inicijativu.

Ako ste rođene 7. ili 16. datuma

Za vas se kaže da imate snažnu intuiciju i dobar osećaj za ljude. Često umete da primetite ono što drugima promakne i da procenite situaciju pre nego što donesete odluku.

8. i 22. dan u mesecu

Povezuju se za organizovanošću, disciplinom i dobrim osećajem za novac. Ove žene vole stabilnost i umeju da razmišljaju nekoliko koraka unapred.

Žene rođene 3. ili 12. datuma

One osvajaju ljude dobrom komunikacijom i šarmom. Lako sklapaju poznanstva, a njihove reči često ostavljaju snažan utisak.

9. i 27. dan u mesecu

Ovi dani povezuju se sa empatijom, osećajem za pravdu i snažnom potrebom da se pomogne drugima. Upravo zato im se često prijatelji obraćaju za savet.

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