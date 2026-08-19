Uz ajvar, mnogima je i pinđur omiljena zimnica. Slično se pripremaju, no neke razlike, posebno u sastojcima. Zapravo, osnovna razlika je što su u pinđuru komadi povrća, dok se za ajvar sve melje. Postoje razne varijacije sa receptima, a u nastavku je onaj osnovni, starinski.

Sastojci:

3 kilograma paprika

1, 5 kilogram paradajza

70 mililitra jabukovog sirćeta

150 mililitra ulja,

50 grama šećera,

jedna kašika soli,

začini po ukusu (sveži ili suvi peršin, luk u granulama, bosiljak…)

Priprema:

Ovo je osnovna količina od koje ćete dobiti dve tegle od 800 grama. Ako želite povećati ili smanjiti količinu uzmite u obzir da paprika uvek treba biti duplo više nego paradajza.

Odaberite mesnate, zdrave crvene paprike sa ravnijom površinom, kako bi se lakše pekle. Paprike možete peći u rerni na pek papiru, ili to možete napolju, u dvorištu ako ga imate.

Nakon što ispečete paprike, u veću posudu stavite foliju, pa preko paprike i zatvorite foliju da ne ulazi vazduh. Ostavite pečene paprike tokom noći da se ohlade i omekšaju jer će se tako lakše guliti.

Ujutro ih ogulite i očistite od koštica. Paprike ne moraju ostati cele jer ćete ih ionako narezati. Što se tiče paradajza, možete ga lagano prokuvati i oljuštiti pa naseckati ili samleti.

Nakon toga uzmite veliki lonac i na dno stavite paradajz koje će pustiti vodu. Na to poslažite seckanu papriku, dodajte šećer, sol, jabukovo sirće i ulje te sve dobro promešajte. Sve je potrebno stalno mešati kako pri dnu ne bi zagorelo. Piđur će se kuvati oko 40 minuta.

Znaćete da je pinđur gotov kada promešate i smesa se ne vrati odmah u prvobitno stanje. Inače, piđer će, zbog vode iz paradajza, biti malo više tečan od ajvara. Probajte i dodajte još začina ako je potrebno.

Sve dobro pomešate i prebacite u prethodno sterilizirane tegle. Nemojte odmah puniti tegle do vrha, prvo prekrijte dno, pustite da se tegle zapare i dodajte ostatak. Dobro ih zatvorite. Tegle okrenite naopako i zamotajte u ćebe, pa ostavite preko noći da se ohlade i vakumiraju.