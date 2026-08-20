Ono što nam je do juče izgledalo potpuno prevaziđeno, danas se ponovo pojavljuje na ulicama, društvenim mrežama i modnim pistama.

Ovog puta u centar pažnje vraćaju se cipele sa takozvanim „pačjim kljunom“ - modeli sa karakteristično ravnim, širokim i blago zaobljenim prednjim delom, koji su bili jedan od prepoznatljivih trendova tokom 2000-ih.

Za neke su i dalje pomalo smešne, za druge jednostavno ružne, ali ljubiteljima mode to očigledno više nije važno. Ove cipele ponovo osvajaju modnu scenu i sve češće se mogu videti u različitim savremenim kombinacijama.

Trend koji se vraća iz 2000-ih

Početkom dvehiljaditih ovakav oblik obuće bio je veoma popularan. Nosile su se uz farmerke, mini-suknje, pantalone niskog struka, haljine, ali i poslovne kombinacije.

Njihov prepoznatljiv detalj bio je upravo prednji deo koji se širi i završava gotovo potpuno ravno, zbog čega su dobile nadimak „pačji kljun“. Za razliku od klasičnih špicastih cipela, ovaj model stopalu daje nešto širu siluetu.

Iako su godinama bile gotovo zaboravljene, moda je ponovo pokazala da ništa zaista ne nestaje zauvek.

Sada izgledaju potpuno drugačije

Današnje verzije ovih cipela uglavnom su minimalističkije i modernije. Mogu se pronaći kao baletanke, mokasine, salonke, sandale, pa čak i čizme sa naglašenim ravnim vrhom.

Modni znalci ih kombinuju sa širokim pantalonama, farmerkama ravnog kroja, mini-suknjama i jednostavnim haljinama. Upravo taj kontrast između retro oblika i savremenih komada čini ih ponovo zanimljivim.

Posebno su popularne među onima koji vole Y2K estetiku, odnosno povratak mode karakteristične za kraj devedesetih i početak 2000-ih.

Nekada „ružne“, danas poželjne

Ono što je zanimljivo jeste da se ovakav trend savršeno uklapa u savremenu filozofiju mode – komadi koji su nekada smatrani neukusnim ili „ružnim“ sada postaju poželjni upravo zbog svog retro izgleda.

Pačji kljun definitivno nije obuća za svakoga, ali jedno je sigurno - teško je ostati ravnodušan prema njenom neobičnom obliku.

Ako ste početkom 2000-ih imali ovakav par u ormaru, možda je vreme da ga ponovo izvadite. Moda je očigledno odlučila da još jednom vrati ovaj pomalo kontroverzni trend.