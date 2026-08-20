Ako želite mirniji i kvalitetniji san, možda bi trebalo da obratite pažnju i na ono što se nalazi ispod vašeg kreveta. Prema stručnjacima za feng šui, neke stvari tamo nikako ne bi trebalo čuvati jer mogu da utiču na energiju prostora, raspoloženje i kvalitet odmora.

„Spavaća soba je jedan od najvažnijih prostora u feng šuiju“, objašnjava Aleksandra Berto, stručnjak za feng šui i članica britanskog „Feng šui društva“.

Prema njenim rečima, upravo je to mesto gde se telo oporavlja, um oslobađa svakodnevnog stresa, a podsvest obrađuje iskustva iz dana. Zbog toga čak i naizgled praktična navika, poput odlaganja stvari ispod kreveta, prema feng šuiju može imati uticaj na osećaj mira i odmora.

Zato stručnjaci za feng šui izdvajaju sedam stvari koje ne bi trebalo držati ispod kreveta.

1. Cipele

Većina ljudi verovatno ne drži cipele ispod kreveta zbog prljavštine koju mogu uneti u prostor za spavanje. Međutim, feng šui ima još jedan razlog. Cipele sa sobom „donose“ spoljašnju i nemirnu energiju. One simbolizuju kretanje, dok bi krevet trebalo da bude mesto mira i odmora.

2. Stara pisma, fotografije i uspomene

Stari dnevnici, ljubavna pisma, fotografije i druge emotivne uspomene možda deluju kao idealne stvari za odlaganje ispod kreveta, ali stručnjaci za feng šui savetuju da ih ipak čuvate negde drugde.

Posebno se ne preporučuju predmeti povezani sa prošlim vezama ili događajima koji u nama bude snažne emocije. Takve stvari mogu stvarati osećaj pritiska ili nemira, čak i kada nismo svesni razloga.

3. Dokumenta, računi

Ni računi, dokumenta i razni papiri koji nas podsećaju na obaveze nisu dobar izbor za prostor ispod kreveta.

Prema feng šui stručnjacima, oni mogu simbolizovati mentalni pritisak, brige i obaveze koje još nismo završili. A upravo je suprotno od onoga što želimo da osećamo kada legnemo da spavamo.

4. Oprema za vežbanje

Ako ispod kreveta čuvate tegove, prostirku za vežbanje ili poslovne stvari, možda biste mogli da im pronađete drugo mesto.

Takvi predmeti mogu da održavaju telo i um u stanju stalne aktivnosti, umesto da ih podstaknu na odmor i oporavak.

Zato bi stvari povezane s poslom i vežbanjem, kada god je moguće, trebalo skloniti iz spavaće sobe.

5. Elektronski uređaji i kablovi

Ni elektronika i gomila kablova, prema feng šui principima, nisu poželjni ispod kreveta.

Oni se smatraju predmetima koji unose aktivnu, odnosno jang energiju u prostor koji bi trebalo da bude miran i opuštajući.

6. Oštri i metalni predmeti

Stručnjaci takođe savetuju da ispod kreveta ne držite oštre ili metalne predmete.

Prema feng šuiju, oni mogu unositi takozvani ša či, odnosno negativnu energiju, pa se zbog toga ne smatraju dobrim izborom za prostor namenjen odmoru.

7. Polomljene i zaboravljene stvari

To su stvari koje više ne koristite. Nemojte dozvoliti da se ispod kreveta gomilaju stvari koje vam više ne služe.

Prema feng šui stručnjacima, takvi predmeti mogu simbolizovati stagnaciju i osećaj zastoja. Iako možda ne utiču svesno na naš san, veruje se da mogu vremenom uticati na raspoloženje, zdravlje, odnose i opšti osećaj životne energije.

Šta onda sme da se drži ispod kreveta?

Zanimljivo je da se svi sagovornici slažu oko jednog: najbolje je da ispod kreveta ne držite ništa.

„Idealno bi bilo da prostor ispod kreveta bude potpuno prazan“, savetuje Su Holms, kako bi energija mogla slobodno da kruži dok spavamo.

Spavaća soba prvenstveno je namenjena odmoru i ljubavi, pa bi prostor trebalo ostaviti što rasterećenijim.

Ipak, jasno je da je u modernim, posebno manjim stanovima, prostor za odlaganje često dragocen. Ako baš morate da koristite prostor ispod kreveta, stručnjaci preporučuju da tamo držite samo mekane i neutralne stvari, poput rezervne posteljine, ćebadi i čaršava, savetuju stručnjaci za „Ideal Home“.

Najbolje je da budu uredno složene i, ako je moguće, odložene u prozračne vreće ili kutije od prirodnih materijala, umesto u potpuno zatvorene plastične kutije.

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