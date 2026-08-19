Pržena riba je mnogima omiljeni ručak, ali postoji jedna stvar zbog koje se često dvaput razmisli pre nego što se stavi tiganj na šporet, jak miris koji se uvuče u kuhinju, zavese i odeću i može da se oseća satima.

Postoji stari kuhinjski trik za koji vam je potreban samo sastojak koji gotovo svi imaju u frižideru, mleko.

Tajna je u malo mleka

Prema ovom triku, u tiganj se sipa oko 100 do 125 mililitara mleka, a zatim se dodaje riba i nastavlja priprema.

Mleko se inače koristi i prilikom pripreme ribe jer može da ublaži izražen riblji miris i ukus, naročito kod pojedinih vrsta. Ipak, ako ribu želite klasično hrskavo prženu, praktičnije je da je pre prženja kratko potopite u mleko, zatim dobro osušite, začinite i tek onda stavite u zagrejano ulje. Tako nećete sipati tečnost direktno u vrelu masnoću, što može izazvati opasno prskanje.

Posebno može pomoći kod ribe jačeg mirisa

Ovaj trik ljudi često koriste kod šarana i drugih vrsta ribe koje imaju izraženiji miris. Dovoljno je da komade ostavite u mleku kratko pre pripreme, a zatim ih izvadite i dobro prosušite papirnim ubrusom.

Naravno, mleko neće učiniti da miris pržene ribe potpuno nestane. Uključena napa, otvoren prozor i dobro provetravanje i dalje su najbolji saveznici.

Ali ako želite da riba bude blažeg mirisa, mekša i sočnija, ovaj jednostavan trik vredi probati.