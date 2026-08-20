Nova sezona donosi i želju za promenom frizure. Jesenji trendovi za 2026. godinu imaju prilično jasan pravac: vraćaju se urednije i ženstvenije frizure, mnogo volumena i uticaj devedesetih, dok će među kraćim frizurama ponovo dominirati paž.

Dobra vest? Za osveženje izgleda ne morate nužno da skratite kosu. Ponekad će biti dovoljan drugačiji razdeljak, šiške ili novi način stilizovanja.

Dečački paž

Jedna od najzapaženijih frizura predstojeće jeseni biće dečački paž, odnosno „boy bob“. Reč je o nešto opuštenijoj verziji klasičnog paža, kod koje kosa nije potpuno zaglađena i strogo oblikovana.

Dužina uglavnom doseže do vilice, a frizura najbolje izgleda uz prirodnu teksturu i blago neuredne krajeve. Upravo zbog toga odličan je izbor za sve koji žele kratku frizuru, ali ujutru nemaju vremena za dugotrajno stilizovanje.

Veoma kratak paž

Ako ste spremni za nešto smeliju promenu, paž se ove sezone dodatno skraćuje. Takozvani „itty-bitty bob“ doseže otprilike do vilice ili čak malo iznad nje i lepo ističe vrat i lice.

Za razliku od opuštenog dečačkog paža, ova verzija može biti preciznije ošišana i potpuno zaglađena. Glamour je svrstava među značajnije frizure za 2026. godinu.

Kratka frizura sa zavesastim šiškama

Klasična kratka frizura ove godine dobija nežniju verziju. „Curtain crop“ kombinuje kraću kosu sa nešto dužim prednjim pramenovima koji oko lica stvaraju efekat zavesastih šiški.

Rezultat nije tako strog kao kod klasične piksi frizure, jer duži pramenovi oko lica daju frizuri mekoću. Zbog toga je zanimljiva i ženama koje razmišljaju o kratkoj kosi, ali se plaše veoma oštrog reza.

Duboki razdeljak sa strane

Posle godina dominacije razdeljka na sredini, stiže promena. Duboki razdeljak sa strane pojavio se na više modnih revija za jesen/zimu 2026, između ostalih kod brendova Saint Laurent, Hermès i Acne Studios.

Ujedno, ovo je jedan od najlakših trendova nove sezone. Nije potrebno ni šišanje, kosu jednostavno začešljate više na jednu stranu.

Posebno lepo izgleda na dugoj kosi i pažu, kojima za tren oka daje glamurozniji izgled.

Šiške začešljane na stranu

Zajedno sa razdeljkom sa strane vraćaju se i duže šiške začešljane u stranu. Umesto potpuno ravnih i gustih šiški, aktuelne su mekše varijante koje se stapaju sa ostatkom kose.

Prednost ovakvih šiški je što su veoma zahvalne za održavanje. Kada počnu da rastu, lako ih možete skloniti iza uha ili uklopiti u ostatak frizure.

Fenirana kosa sa mnogo volumena

Devedesete još nisu rekle poslednju reč. Jedan od ključnih izgleda ove jeseni biće bogato fenirana kosa sa mnogo volumena, meko uvijenim krajevima i kosom koja izgleda sjajno i pokretljivo.

Vogue među trendovima za 2026. godinu posebno izdvaja povratak doteranog stilizovanja i voluminoznog feniranja.

Najbolje od svega je što dužina kose nije presudna. Volumen možete postići i na dugoj kosi i na dužem pažu.

Niska, elegantna punđa

Za dane kada ne želite raspuštenu kosu, jedna od ključnih frizura biće niska punđa.

Zaboravite na potpuno opuštene punđe napravljene na brzinu na vrhu glave. Jesenja verzija je nešto urednija. Kosu začešljajte unazad ili napravite razdeljak, a zatim je skupite nisko, uz potiljak.

Ovakva frizura odlično pristaje i poslovnim kombinacijama i večernjim haljinama.

Zalizani niski rep

Slično minimalistički deluje i niski rep, koji se pojavljivao i na modnim pistama za sezonu jesen/zima.

Kod Fendija je kosa bila skupljena nisko i jednostavno, bez preteranog volumena. To je jedna od onih frizura koje možete napraviti za nekoliko minuta, a uz pravilno stilizovanje izgledaju veoma elegantno.

Za uredniji izgled, gumicu možete sakriti tankim pramenom kose.

A ako ne želite da se šišate...

Ako ne želite ni da skraćujete kosu ni da značajno menjate način njenog stilizovanja, dovoljan će biti pravi aksesoar.

Ove jeseni vraćaju se velike mašne, upečatljive šnale i metalni ukrasi za kosu, koji i najjednostavniji rep ili punđu mogu pretvoriti u pažljivo osmišljenu frizuru.

Dakle, od kratkog „boy boba“ do raskošno fenirane kose, jesen 2026. donosi povratak ženstvenosti, volumena i glamura, ali i nekoliko veoma jednostavnih trikova za one koje ne žele veliku promenu.