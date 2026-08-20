Knedle sa šljivama su jedan od omiljenih starinskih poslastica. Mekano krompirovo testo, sočna šljiva i hrskave prezle sa šećerom čine kombinaciju kojoj je teško odoleti. Zahtevaju vreme za pripremu, ali se dobije savršena poslastica koju svi obožavaju.
KNEDLE SA ŠLJIVAMA
Sastojci:
Za knedle:
500 g krompira
200 g brašna
1 žumance
30 g putera
malo soli
Za posip:
150 g prezli
150 g šećera
80 g putera
I još:
9 većih ili 18 manjih šljiva
Priprema:
Testo: Krompir oljuštite i skuvajte u slanoj vodi. Ocedite, izgnječite i ostavite da se prohladi. Dodajte omekšali puter, so, žumance. Postepeno dodajte brašno uz neprestano mešanje. Testo treba da bude meko i elastično. Rastanjite ga na debljinu 5-7 mm i isecite na kvadrate 10x10 (u zavisnosti od veličine šljive). U sredinu svakog kvadrata stavite jednu šljivu kojoj ste odstranili košticu, zatim spojite testo u knedlu. Stavljajte ih na pobrašnjenu površinu. U dublju šerpu sipajte vodu (malo više od pola) i kada provri spuštajte knedle i kuvajte 10 minuta, tj. dok ne isplivaju na površinu. Vadite ih šupljikavom kašikom, stavljajte u tiganj i uvaljajte u smesu od prezli i šećera.
Priprema prezli: Puter otopite na laganoj vatri, dodajte prezle i kada se smesa sjedini pomerite sa vatre i dodajte šećer.
Video:
Komentari (0)