Knedle sa šljivama su jedan od omiljenih starinskih poslastica. Mekano krompirovo testo, sočna šljiva i hrskave prezle sa šećerom čine kombinaciju kojoj je teško odoleti. Zahtevaju vreme za pripremu, ali se dobije savršena poslastica koju svi obožavaju.

KNEDLE SA ŠLJIVAMA

Sastojci:

Za knedle:

500 g krompira

200 g brašna

1 žumance

30 g putera

malo soli

Za posip:

150 g prezli

150 g šećera

80 g putera

I još:

9 većih ili 18 manjih šljiva

Priprema:

Testo: Krompir oljuštite i skuvajte u slanoj vodi. Ocedite, izgnječite i ostavite da se prohladi. Dodajte omekšali puter, so, žumance. Postepeno dodajte brašno uz neprestano mešanje. Testo treba da bude meko i elastično. Rastanjite ga na debljinu 5-7 mm i isecite na kvadrate 10x10 (u zavisnosti od veličine šljive). U sredinu svakog kvadrata stavite jednu šljivu kojoj ste odstranili košticu, zatim spojite testo u knedlu. Stavljajte ih na pobrašnjenu površinu. U dublju šerpu sipajte vodu (malo više od pola) i kada provri spuštajte knedle i kuvajte 10 minuta, tj. dok ne isplivaju na površinu. Vadite ih šupljikavom kašikom, stavljajte u tiganj i uvaljajte u smesu od prezli i šećera.

Priprema prezli: Puter otopite na laganoj vatri, dodajte prezle i kada se smesa sjedini pomerite sa vatre i dodajte šećer.

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