Dok se leto polako bliži kraju, sve češće razmišljamo o malim promenama koje će osvežiti naš izgled pre dolaska jeseni. A kada je reč o kosi, malo koja promena donosi toliko dobar osećaj kao odlazak frizeru i novo šišanje. Upravo zato poslednjih nedelja sve više pažnje privlači boy bob, ležerna verzija klasičnog boba koja spaja minimalizam, bezvremenski stil i jednostavno održavanje.

Bob je već godinama jedna od najpopularnijih frizura, no njegova najveća prednost leži u činjenici da postoji verzija za gotovo svaki oblik lica i stil. Od francuskog boba do dugih, ravno rezanih varijanti, izbor je velik, a upravo se boy bob ove sezone izdvaja kao jedan od najtraženijih.

Šta je zapravo boy bob?

Boy bob nešto je kraća i opuštenija verzija klasičnog boba koja odiše pomalo androgenom estetikom. Karakterišu ga ravni rez, prirodna tekstura i utisak kao da se oko njega nije ulagalo previše truda – upravo u tome leži njegov šarm.

Najčešće se nosi s razdeljkom na sredini, inspirisanim frizurama koje su obeležile devedesete, dok lagano razbarušena tekstura daje frizuri moderan i neopterećen izgled. Kod nekih verzija zadnji deo je nešto kraći ili blago podignut, što dodatno naglašava njegovu ležernost.

Ovaj stil poslednjih godina su popularizovale zvezde poput Eme Korin, Kaje Gerber i Rouan Blenkard, dok će se ljubitelji devedesetih odmah prisetiti i prepoznatljive frizure Nik Karter, čiji je razdeljak na sredini postao jedan od zaštitnih znakova te decenije.

Zašto je toliko popularan?

Za razliku od strogo definisanih bob frizura koje zahtevaju svakodnevno feniranje ili peglanje, boy bob izgleda najbolje kada deluje prirodno. Upravo zato ne traži mnogo stilizovanja.

Nakon pranja dovoljno je naneti lagani proizvod za teksturu i pustiti kosu da se osuši prirodno. Prirodni volumen i pomalo neuredna završnica daju frizuri karakter, zbog čega je savršena za sve koji žele izgledati doterano bez dugog zadržavanja pred ogledalom.

Osim toga, reč je o frizuri koja jednako dobro pristaje poslovnim kombinacijama, minimalističkim autfitima i ležernom vikend stilu, pa se lako prilagođava različitim prilikama.

Kako tražiti boy bob kod frizera?

Ako ste odlučili isprobati ovu frizuru, vredi obratiti pažnju na nekoliko detalja.

Dužina bi trebala sezati između donjeg dela uha i brade, bez prelaska linije vilice. Rez treba biti ravan i čist, ali bez preterano oštrih linija. Prednji pramenovi mogu nežno uokvirivati lice ili završavati u nivou jagodica. Razdeljak je najčešće na sredini, iako jednako dobro funkcioniše i blago prebačen na stranu. Završni utisak trebao bi biti opušten i prirodan, a ne savršeno zaglađen.

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