Jedan od najpoznatijih makeup trendova svih vremena doživeo je veliki povratak, a šminkeri kažu da ga klijentkinje poslednjih meseci traže više nego ikad.

Za razliku od nekadašnjih dramatičnih crnih senki i oštrih prelaza, novi smokey eyes izgleda znatno sofisticiranije. Fokus je i dalje na naglašenom pogledu, ali se koriste mekši prelazi, braon, taupe i sivi tonovi, kao i suptilan sjaj koji očima daje dubinu, bez teškog efekta.

Upravo zbog toga ovaj trend podjednako dobro izgleda i u dnevnim i u večernjim varijantama. Dovoljno je da se intenzitet senke prilagodi prilici, pa isti izgled može da funkcioniše i za posao i za večernji izlazak.

Šminkeri ističu da žene danas najčešće traže upravo „mekani smokey eyes“, jer vizuelno uvećava oči, podiže kapke i čini pogled zavodljivijim, a pritom ne izgleda prenapadno.

Još jedna prednost ovog trenda jeste to što odgovara gotovo svakom obliku oka. Uz pravilno blendanje i izbor nijansi koje pristaju tenu, smokey eyes može da izgleda elegantno na plavim, zelenim, smeđim i crnim očima.

Veliku ulogu u njegovom povratku odigrale su i društvene mreže. Poznate influenserke, modeli i slavne dame sve češće biraju upravo ovaj način šminkanja za crveni tepih, modne događaje i fotografisanja, pa ne čudi što je ponovo postao jedan od najtraženijih makeup izgleda u salonima.