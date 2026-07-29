Samo jedna čaša napitka dovoljna je da koža zablista - barem tako tvrde brojni videi na TikToku i Instagramu.

Među savetima za negu kože, beauty trikovima i letnjim trendovima poslednjih nedelja se posebno istakao jednostavan napitak nazvan Glow Juice. Mešavinu kokosove vode, soka od šargarepe i malo limuna na društvenim mrežama predstavljaju kao prirodan recept za blistav ten.

Hiljade korisnika tvrde da su primetili svežiji ten i zdraviji sjaj kože bez skupih krema i tretmana. No, koliko u tome zaista ima istine? Švajcarska dermatološkinja objasnila je šta o ovom viralnom trendu kaže nauka.

Na društvenim mrežama prevladavaju pozitivni komentari. Oznake poput #GlowJuice i #SkincareDrink broje hiljade objava, a korisnici pišu: "Najbolja kombinacija!", "Odmah ću probati!" i "Pijem ga već mesec dana i obožavam ga."

Ipak, nisu svi oduševljeni. Najčešća zamerka odnosi se na ukus.

"Ne razumem ovoliku popularnost", napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili još iskreniji: "Skoro sam povratio" i "Ukus je grozan, ali izdržaću radi lepe kože."

Šta radi sok od šargarepe?

Hoće li ovaj napitak ispuniti očekivanja, ponajpre zavisi od njegovih sastojaka. Najvažniju ulogu ima beta-karoten, pigment koji šargarepi daje karakterističnu narandžastu boju. Redovna konzumacija šargarepe zaista može uticati na izgled kože. "Prirodni pigment taloži se u koži", objašnjava dermatolog Marijen Meli za portal 20 Minuten.

No upozorava da to nema mnogo veze s prirodnom preplanulošću. "Taj proces dovodi do vidljive žućkasto-narandžaste nijanse kože", kaže Meli. Promena je najizraženija na dlanovima i tabanima.

"Beta-karoten nakuplja se u površinskom sloju kože, ponajpre tamo gde je on najdeblji", dodaje doktorka. Objašnjava da na tim delovima tela ima manje pigmentnih ćelija, zbog čega ruke i stopala ionako teže tamne na suncu.

Ako želite postići takozvani "glow" od šargarepe, trebaće vam strpljenje. "Nedeljama biste trebali jesti tri do pet šargarepa dnevno", kaže dermatolog. Dodaje da je isti učinak lakše postići redovnim ispijanjem soka od šargarepe.

Ima li koristi od kokosove vode?

Kokosova voda često se promoviše kao napitak koji hidrira kožu iznutra i daje joj svežiji izgled. Sadrži elektrolite poput kalijuma, natrijuma, magnezijuma i kalcijuma pa je dobar izbor za rehidraciju organizma.

Ipak, zasad nema čvrstih naučnih dokaza da njeno ispijanje direktno poboljšava izgled kože. "Većina istraživanja odnosi se na proizvode od kokosa koji se nanose direktno na kožu", objašnjava Meli.

To, međutim, ne znači da kokosova voda nema koristi. Elektroliti i antioksidansi koje sadrži pomažu održavati ravnotežu tečnosti u organizmu, što je važno i za zdrav izgled kože.

Svako ko želi isprobati ovaj trend može to učiniti, ali ne treba očekivati čuda. Za dugoročno zdravu i lepu kožu i dalje su najvažniji uravnotežena ishrana, dovoljan unos tečnosti, zaštita od sunca i pravilna nega.

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