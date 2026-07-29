Mnoge žene primete da im tokom leta kosa menja boju i dobija neželjene bakarne ili narandžaste tonove. Iako većina za to krivi sunce, stručnjaci upozoravaju da pravi uzrok često nije samo UV zračenje, već i voda iz česme, morska so i hlor iz bazena.

Frizeri objašnjavaju da hladni i pepeljasti pigmenti prvi nestaju pod uticajem sunca. Kada se oni izgube, dolaze do izražaja prirodni topli pigmenti u kosi, zbog čega se pojavljuju žuti, bakarni ili narandžasti tonovi.

Voda iz česme najveći problem

Prema rečima frizera, voda iz česme često sadrži kamenac, minerale i metale poput bakra i gvožđa. Oni se vremenom talože na vlasima kose i menjaju izgled boje, pa mnoge žene tek nakon letovanja primete da im je kosa dobila neželjeni narandžasti odsjaj.

Morska so dodatno isušuje kosu i čini je poroznijom, zbog čega pigmenti brže blede. Hlor iz bazena može da ošteti strukturu dlake i u kombinaciji sa mineralima iz vode još više promeni nijansu.

Stručnjaci ističu da problem može biti izraženiji ako je kosa već oštećena ili je boja loše odabrana. U tom slučaju sunce i more samo ubrzavaju proces gubitka pigmenta.

Kako zaštititi boju kose leti?

Frizeri savetuju da se kosa pred leto ofarba za nijansu tamnije nego inače, jer će tokom boravka na suncu prirodno posvetleti.

Takođe preporučuju sledeće:

· * korišćenje preparata sa UV zaštitom za kosu pre svakog izlaska na sunce,

· * ispiranje kose običnom vodom odmah nakon kupanja u moru ili bazenu,

· * nanošenje hranljivih i hidratantnih maski jednom do dva puta nedeljno,

· * obaveznu zaštitu od toplote prilikom korišćenja fena, pegle ili figara,

· * nošenje šešira, kačketa ili marame kako bi se kosa zaštitila od UV zračenja.

Frizeri napominju da ljubičasti i srebrni šamponi mogu privremeno da ublaže neželjene tonove, ali nisu trajno rešenje. Ako je boja ozbiljnije promenjena, najbolje je uraditi profesionalno toniranje ili preliv u salonu na svakih šest do osam nedelja kako bi se obnovili hladni pigmenti i sačuvala željena nijansa.

Video: