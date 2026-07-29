Devedesete godine već nekoliko sezona diktiraju modne trendove, a čini se kako njihov uticaj ni približno ne slabi. Slip haljine, minimalističke sandale s tankim kaišićima, rebraste majice i jednostavne siluete odavno su ponovo osvojile modne piste i ulični stil, no sada se u centru pažnje našao još jedan nezaobilazan detalj – večernje torbice inspirisane estetikom te kultne decenije.

Mali modeli koji se nose pod rukom ili elegantno drže u dlanu ponovo su postali jedan od najpoželjnijih modnih dodataka. Upravo zato viđamo ih svuda – na letnjim venčanjima, večernjim izlascima, koktel zabavama, ali i u dnevnim kombinacijama kojima daju dozu luksuza i ličnosti.

Povratak ovog trenda nije slučajan. Dovoljno je prisetiti se modnih ikona devedesetih koje su upravo ovakvim torbicama zaokruživale svoje nezaboravne autfite. Legendarna Baguette torbica kuće Fendi, koju je proslavila Keri Bredšo, postala je simbol cele jedne ere, dok je Kerolin Baset Kenedi pokazala kako metalik mrežasta torbica može izgledati jednako elegantno uz jednostavnu belu košulju kao i uz večernju haljinu.

Ni supermodeli tog vremena nisu mogli zamisliti izlazak bez upečatljivog modnog dodatka. Kejt Mos i Naomi Kembel često su birale torbice ukrašene perlicama, metalnim zakovicama, satenskim tkaninama ili sjajnim metalnim mrežicama, dok su upravo takvi modeli danas ponovo među najtraženijima.

Ovosezonske kolekcije donose čitav niz reinterpretacija kultnih modela. Posebno su popularne torbice od satena u bogatim bojama, modeli prekriveni kristalima i šljokicama, torbice od perlica koje prizivaju glamur devedesetih, ali i minimalistički kožni modeli za nošenje ispod ruke. Uz njih se ističu i metalik srebrne i zlatne torbice koje se lako kombinuju uz gotovo svaki večernji autfit.

Njihova najveća prednost krije se u svestranosti. Iako su idealan izbor za svečane prilike poput venčanja ili večernjih događaja, jednako dobro funkcionišu i u svakodnevnim kombinacijama. Dovoljne je jednostavne farmerke, belu košulju i sandale upotpuniti efektnom torbicom kako bi celi look dobio dozu modne razigranosti karakteristične za devedesete.

Ako ove sezone planirate da investirate u samo jedan modni dodatak, upravo bi večernja torbica inspirisana estetikom 90-ih mogla biti najbolji izbor. Bez obzira birate li model ukrašen perlicama, satensku verziju u jarkoj boji ili bezvremensku minimalističku siluetu, reč je o komadu koji će jednako dobro izgledati danas kao i godinama koje dolaze.

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