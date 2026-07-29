Tri horoskopska znaka prolaze važan test univerzuma 30. jula 2026. godine.
Svet bi mogao da iskušava naše strpljenje, ali srećom, direktni Hiron nam pruža ruku pomoći.
Da li ste ikada jednostavno rekli sebi: „Dosta više. Završio sam. Dosta, da li me čuješ?“ Naravno, samo pričate sami sa sobom, ali zar to ne radimo svi? Stvar je u sledećem: kada izgovorimo ta ogorčena osećanja, univerzum ih prepoznaje, a kada smo u prisustvu tranzita kao što je direktni Hiron, dobijamo pomoć.
Ovan
U redu, našli ste se duboko umešani u raspravu od koje jednostavno ne možete da odustanete. Da li bi bilo lako jednostavno odšetati? Naravno da bi. Ali vi ste Ovan i trenutno morate da budete u pravu.
Upravo u tome leži vaš test. Imate stalnu potrebu da budete u pravu i da vaša reč bude poslednja. Vaša potreba da nekako osetite kako ste im „pokazali“ nagriza vaš osećaj staloženosti. To nije dobro ni za vas ni za bilo koga drugog.
Ako možete da otvorite svoje srce i samo se opustite na trenutak, proći ćete ovaj test sa lakoćom, posebno zato što je direktni Hiron na vašoj strani. Ovaj tranzit vam pomaže da shvatite da je to što uvek morati da budete u pravu posao koji više ne želite da radite. Zato, dajte otkaz!
Devica
Osećate da je test pred vama, Device. Uvek se osećate testirano, a to je u velikoj meri zato što ne želite da odustanete od ideje u koju verujete ni na jedan jedini sekund. Ovo je tačno čak i kada bi vam popuštanje vratilo mir i staloženost.
Veoma slično Ovnu, osećate se kao da ne možete pustiti drugu osobu da prođe bez reakcije. Morate se suočiti sa njom i poraziti je, jer osećate da ako vi to ne uradite njoj, ona će to uraditi vama. Ipak, to jednostavno nije realnost.
Direktni Hiron donosi utešnu kosmičku mudrost na scenu. Ovaj tranzit vam pokazuje da ako možete pustiti nekog drugog da ima poslednju reč, i dalje ćete stajati čvrsto na nogama. I dalje ćete biti živi i zdravi, a možda čak i nepokolebani. Sada znate da nije sve vredno borbe.
Ribe
U redu, možda ste nedavno planuli na nekoga, Ribe. Umesto da im se izvinite, ostali ste pri svome, iako znate da ste preterali. Ups!
Ne želite da popustite, ali počinjete da primećujete da osoba na koju ste planuli više ne želi mnogo da ima posla sa vama. Pa, hmmm, to nije bilo ono što ste želeli! Samo ste želeli poslednju reč. Ipak, postupci imaju posledice i sada taj odnos visi o koncu.
U četvrtak, tokom direktnog Hirona, počinjete da uviđate da vas je čvrsto ustrajavanje u vašem stavu učinilo izolovanim i usamljenim. Postali ste žrtva one vrste ponosa koja ruši prijateljstva. Naučićete ovu lekciju i potruditi se da se promenite. I dalje možete spasiti ovaj odnos ako ste spremni da po strani ostavite svoj ponos i izvinite se, savetuje Your Tango.
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