Poznati supermodel Sindi Kraford ima 59 godina i izgleda savršeno, a sada je otkrila kako neguje lice.
Sindi Kraford već decenijama održava mladalački izgled. Odlučila je da otkrije svoja zlatna pravila za lepu kožu koja su i jednostavna i efikasna.
Pijte puno vode
Hidratacija je prema Sindi Kraford osnova blistave, elastične i lepe kože. “Izvor života je i izvor hidratacije,” tvrdi poznati model.
SPF je obavezan svaki dan
Sindi svakodnevno maže lice kremom sa najmanje SPF 30 i uvek nosi naočare za sunce. Zaštita od UV zraka je neizostavan deo njene nege.
Suvo četkanje kože
Svakog jutra praktikuje suvo četkanje tela kako bi uklonila mrtve ćelije, poboljšala cirkulaciju i omogućila bolju apsorpciju kozmetike. To smanjuje vidljivost celulita i čini kožu nežnom.
Rutina bez preskakanja
Osnovni koraci koje nikada ne preskače:
- čišćenje lica
- mazanje seruma
- hidratantna krema
- krema za područje oko očiju.
Ne zaboravite vrat i dekolte
Za ova često zapostavljena područja koristi kreme sa hijaluronskom kiselinom, vitaminom C jer ti sastojci učvršćuju kožu i ujednačavaju ten.
Budite strastveni u nečemu
Sindi tvrdi da je prava lepota spoj samopouzdanja i strasti. Sjaj u očima je ono što ljudi prvo primete na ženi, pa se treba baviti nekim hobijem ili aktivnošću koju volite.
Pravilo 80/80 za ishranu
Dijeta Sindi Kraford se bazira na jednostavnom pravilu: 80% zdrava ishrana, 80% vremena. Posle ručka uzima mali komad tamne čokolade da se zasladi, a to je istovremeno signal telu da je obrok gotov.
