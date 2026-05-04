Poznati supermodel Sindi Kraford ima 59 godina i izgleda savršeno, a sada je otkrila kako neguje lice.

Sindi Kraford već decenijama održava mladalački izgled. Odlučila je da otkrije svoja zlatna pravila za lepu kožu koja su i jednostavna i efikasna.

Pijte puno vode

Hidratacija je prema Sindi Kraford osnova blistave, elastične i lepe kože. “Izvor života je i izvor hidratacije,” tvrdi poznati model.

SPF je obavezan svaki dan

Sindi svakodnevno maže lice kremom sa najmanje SPF 30 i uvek nosi naočare za sunce. Zaštita od UV zraka je neizostavan deo njene nege.

Suvo četkanje kože

Svakog jutra praktikuje suvo četkanje tela kako bi uklonila mrtve ćelije, poboljšala cirkulaciju i omogućila bolju apsorpciju kozmetike. To smanjuje vidljivost celulita i čini kožu nežnom.

Rutina bez preskakanja

Osnovni koraci koje nikada ne preskače:

- čišćenje lica

- mazanje seruma

- hidratantna krema

- krema za područje oko očiju.

Ne zaboravite vrat i dekolte

Za ova često zapostavljena područja koristi kreme sa hijaluronskom kiselinom, vitaminom C jer ti sastojci učvršćuju kožu i ujednačavaju ten.

Budite strastveni u nečemu

Sindi tvrdi da je prava lepota spoj samopouzdanja i strasti. Sjaj u očima je ono što ljudi prvo primete na ženi, pa se treba baviti nekim hobijem ili aktivnošću koju volite.

Pravilo 80/80 za ishranu

Dijeta Sindi Kraford se bazira na jednostavnom pravilu: 80% zdrava ishrana, 80% vremena. Posle ručka uzima mali komad tamne čokolade da se zasladi, a to je istovremeno signal telu da je obrok gotov.