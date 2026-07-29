Ovan

Četvrtak vam donosi priliku da završite važne obaveze i napravite korak ka cilju koji vam je već neko vreme u mislima. Bićete puni inicijative, ali pokušajte da ne donosite odluke na brzinu. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može ojačati poverenje. Veče je idealno za opuštanje i druženje.

Bik

Dan je povoljan za finansijska pitanja i dugoročno planiranje. Vaša strpljivost i upornost donose rezultate, a jedna korisna informacija može vam biti od velike koristi. U ljubavi vas očekuju mirni trenuci i osećaj sigurnosti. Posvetite više pažnje svom unutrašnjem miru.

Blizanci

Četvrtak donosi mnogo komunikacije, novih ideja i zanimljivih susreta. Vaša snalažljivost pomoći će vam da rešite situaciju koja je delovala komplikovano. U ljubavi budite otvoreni i ne plašite se da napravite prvi korak. Veče donosi lepo raspoloženje.

Rak

Emocije će danas biti izraženije nego obično, ali će vas intuicija voditi u dobrom pravcu. Na poslu pokažite strpljenje i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. U ljubavi vas očekuju toplina i iskrena podrška voljene osobe.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje danas privlače pažnju gde god da se pojavite. Moguće su pohvale ili zanimljiv poslovni razgovor. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i više pažnje nego inače. Iskoristite dan da pokažete svoje kvalitete.

Devica

Organizovanost će vam pomoći da završite sve što ste planirali. Ne preuzimajte tuđe obaveze i pronađite vreme za predah. U ljubavi će iskren razgovor doneti više razumevanja i bliskosti. Veče provedite u mirnoj atmosferi.

Vaga

Četvrtak donosi sklad u odnosima i mogućnost da rešite nesporazum koji vas je opterećivao. Vaša sposobnost da pronađete kompromis biće posebno cenjena. U ljubavi vas očekuje više romantike i zajedničkih planova.

Škorpija

Bićete fokusirani na svoje ciljeve i spremni da donesete važnu odluku. Intuicija će vam pomoći da prepoznate pravu priliku. U ljubavi budite otvoreni i ne dozvolite da stare sumnje utiču na sadašnji odnos. Dan donosi osećaj lične snage.

Strelac

Pred vama je dinamičan i inspirativan dan. Mogući su novi kontakti, zanimljivi razgovori ili planovi za putovanje. U ljubavi vas očekuju spontani trenuci i mnogo pozitivne energije. Prihvatite prilike koje vam se budu ukazale.

Jarac

Vaša odgovornost i upornost danas dolaze do izražaja. Poslovne obaveze uspešno privodite kraju, a trud koji ulažete neće ostati neprimećen. U ljubavi pokažite više emocija i odvojite vreme za ljude koji vam znače.

Vodolija

Četvrtak vam donosi nove ideje i neočekivane prilike. Kreativnost će biti vaša najveća prednost, a jedan razgovor može otvoriti vrata zanimljivoj saradnji. U ljubavi budite spontani i ne plašite se promena.

Ribe

Dan vam donosi mirniju energiju i priliku da se posvetite sebi i svojim ciljevima. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, posebno kada su emocije u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci, razumevanje i osećaj sigurnosti. Veče je idealno za odmor i obnavljanje energije.

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