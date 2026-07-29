Jedna žena dokazuje da majčinski instinkt nema granica.
Kašmir Kalberson je rođena 1997. godine sa obostranom fokomelijom, retkim urođenim poremećajem koji karakteriše odsustvo ili nedovoljna razvijenost bližih delova udova. Dok su neki pacijenti rođeni sa skraćenim udovima, Kalbersonova je rođena bez ruku. Uprkos okolnostima, nije dozvolila da je to spreči u ostvarivanju svega što je želela u životu, uključujući i to da postane majka.
Ova kreatorka sadržaja iz severnog Teksasa majka je jednoipogodišnje ćerke ZaNove. Odbijajući da dozvoli da je poremećaj ometa u ulozi majke, Kalbersonova je naučila kako da menja pelene svojoj devojčici, da je oblači, pravi joj frizuru, stavlja je na spavanje, hrani je i budi ujutru — koristeći noge umesto ruku i stopala umesto šaka.
„To jednostavno dolazi prirodno“, rekla je za WFAA. „Ponekad sedim i razmišljam o tome kako nešto da uradim, ili isplaniram većinu stvari. Kako vreme odmiče, jednostavno shvatim kako šta funkcioniše u hodu.“
Prepreke ne postoje
Kalbersonova je izjavila da su je roditelji od malena učili da ne dozvoli da je poremećaj spreči u ostvarivanju snova. Rekla je da su joj tu lekciju usađivali „čitavog života“ tako što su se prema njoj ponašali uobičajeno i podsticali je da pokušava nove stvari.
„Celog života razmišljam na taj način“, rekla je. „Hvala mojim roditeljima. Tretirali su me uobičajeno [i] normalno.“
Kada je Kalbersonova rođena bez ruku, njen tim lekara i sestara bio je u potpunom šoku. Rouz Kraus, registrovana medicinska sestra u Medicinskom centru „Methodist Dallas“, rekla je da je to bio porođaj koji „nikada neće zaboraviti“.
„To je porođaj koji nikada neću zaboraviti“, rekla je. „Bilo je to iznenađenje za sve nas. Nikada ranije nisam prisustvovala porođaju bebe koja nema ruke.“
Krausova se takođe prisetila reakcije majke Kalbersonove, Tomike Bomar, ističući da je to bio „dirljiv trenutak“.
„Bila je presrećna čim ju je ugledala“, prisetila se Krausova. „Htela je da drži bebu. Bilo je predivno... Niti jednog trenutka nije oklevala. Bilo je to veoma dirljivo.“
Rođenje ćerke
Ova brižna majka se prošle godine ponovo srela sa sestrom Kraus povodom rođenja sopstvene ćerke ZaNove. Krausova, koja je i dalje radila u bolnici 28 godina kasnije, podelila je da joj je jednostavno bila dodeljena trudnica sa retkim stanjem i da nije znala da je to upravo ona posebna beba kojoj je pomogla da dođe na svet skoro tri decenije ranije.
„Rečeno mi je da je ova pacijentkinja posebna. Nema ruke, ali je potpuno samostalna“, rekla je Krausova, priznajući da u prvom trenutku nije povezala svoju novu pacijentkinju sa starim slučajevima. „Zapravo sam otrčala nazad u njenu sobu i pitala: ’Kalberson, da li ste se vi rodili ovde? Mislim da sam bila sestra vašoj majci i da sam prisustvovala vašem rođenju!’ Ona je u tom trenutku razgovarala sa majkom preko video poziva.“
„Ljudi ne shvataju koliko nas ovi pacijenti dotaknu“, dodala je. „Uvek želimo da znamo kako su i kakav im je život. Saznanje da osniva sopstvenu porodicu bilo je nešto najlepše na svetu.“
Što se tiče njene devojčice, novopečena majka je za ovaj medij izjavila da je njena ćerka „anđeo poslat sa neba“. Sa puno emocija podelila je da se nada kako će svojoj ćerki preneti isti dar koji su joj dali njeni roditelji.
„Želim da bude samostalna kao i ja“, rekla je. „Svako ima težak život. Svako se suočava sa različitim izazovima. Ali znaš da si snažan i jak kada uspeš sve to da prebrodiš.“
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