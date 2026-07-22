Tokom godina je bilo reči o siru u kombinaciji s gumenim bombonama, zatim o krem siru i čokoladi i sličnom. Okej, nakon toga se pojavio i trend ,,Kitchen Sink Sandwich", za koji naš frižider nije imao bogznašta da ponudi.

Ove sezone su u fokusu i slani kokteli, e tu sam na svom terenu jer sam baš nedavno društvu obznanila da sam veliki ljubitelj slanih i ljutih koktela, ali nikako slatkih. Kada je reč o trendovima i kulinarskim fenomenima, društvene mreže ne miruju, pa se tako poslednjih nedelja pojavio ,,butter ice cream", odnosno sladoled umočen u otopljeni puter.

Sve vas koji istražujete slatko-slane kombinacije ovo će zanimati. I internet je podeljen oko ovoga, kažu da nije sve tako slatko u ovom desertu. Klasični meki sladoled od vanile uranja se u topao, otopljeni puter, koji se u dodiru s hladnim sladoledom istog trenutka stvrdne i stvori tanku, sjajnu koricu. Završni dodir je prstohvat morske soli, koji dodatno naglašava kontrast između slatkog i slanog. Upravo taj vizuelni trenutak u kojem se puter pretvara u hrskavu opnu razlog je zbog kojeg su milioni korisnika počeli da dele snimke ovog deserta.

Senzacija

Iako mnogima zvuči kao potpuno nov izum, ,,butter ice cream" potpisuje kuvar Dominik Ansel, poslastičar koji je svetu podario kronat (spoj krofne i kroasana). Njegova njujorška poslastičarnica verziju napravljenu s francuskim puterom i cvetom soli, a upravo je taj desert postao viralna senzacija koja je inspirisala poslastičarnice širom SAD-a i Australije da predstave sopstvene interpretacije.

Međutim, ukus je daleko kontroverzniji od izgleda. Dok jedni opisuju ovu kombinaciju kao savršen spoj bogate mlečne arome, slatkoće vanile i slanog završetka, drugi tvrde da je puter jednostavno pretežak za desert. Upravo zato je ,,butter ice cream" postao jedan od onih trendova koje gotovo svi žele da isprobaju, ali retko ko ostaje potpuno ravnodušan nakon prvog zalogaja.

Podeljeni utisci