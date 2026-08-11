Bob je nekada bio sinonim za strogoću i preciznost – setimo se samo legendarne Ane Vintur – no danas, 2026., ovaj bezvremenski rez dobija neočekivanu dozu slobode, ženstvenosti i eksperimenta.

Od glamuroznih talasa Sofije Riči do ultrakratkog "French boba", bob je postao frizura koja izražava ličnost, a ne samo oblikuje kosu.

Ali što ako nemate glam tim koji će vas svakog dana fenirati pod uglom od 45 stepeni? Kako znati hoće li bob laskati vašim crtama lica ili, u najgorem scenariju, učiniti da izgledate starije ili šire?

Za stručan odgovor, Vogue se obratio Delpfini Kurtijel – poznatoj pariškoj frizerki koja stoji iza frizura nekih od najpoznatijih modnih ikona. Prema Kurtijel, bob jeste univerzalan, ali s važnom napomenom: “Sve zavisi od prilagođavanja,” kaže. “Svako lice je drugačije, a dobra frizura mora to poštovati.”

Bob upoređuje s arhitekturom – oblik, tekstura, dužina i pokret frizure moraju se skladno uklopiti u „građu“ lica. Bob tako postaje više od frizure – postaje alat za definiciju i ravnotežu. U nastavku otkriva kako svaki oblik lica može nositi bob – samo ako je dobro osmišljen.

Za okrugla lica ključno je izbeći dodatni volumen oko obraza. “Volumen ispod vilice vizuelno izdužuje lice,” objašnjava Kurtijel. Idealna verzija? Dugi, blago nagnuti bob s razdeljkom po sredini i zavesa šiškama koje omekšavaju jagodice.

Četvrtasta lica najbolje podnose pokret i asimetriju. “Talasasti bob do ključne kosti, s lagano razbarušenim završetkom i šiškama koje ublažavaju vilicu – to je recept,” kaže ona, prisećajući se frizure Džini Damas kao savršenog primera.

Ovalna lica imaju luksuz izbora. “Mogu nositi sve – mikro bob, strogi razdeljak, grafički kroj, retro šik,” otkriva Kurtijel. No upozorava: ako imate izrazito dug vrat, prekratki bob može delovati preoštro.

Srcolika lica, s užim donjim delom, profitiraju od volumena u stranu i teksture. “Talasi srednje dužine s ravnim ili zavesa šiškama pomažu da se uravnoteže proporcije,” kaže. “Važno je izbeći frizure koje dodatno izdužuju lice.”

Bob nije rezervisan samo za žene – sve više i muškaraca istražuje ovu siluetu. “Videli smo ga na Luj Viton reviji za proleće/leto 2026.,” napominje Kurtijel. “Bob je sada zaista svugde – i neće tako skoro nestati.”

Na kraju, bob nije samo frizura godine – on je način izražavanja. Prilagođen vašem licu i stilu života, postaje deo identiteta, a ne samo još jedan prolazni trend. Zato, pre nego što kažete frizeru “samo malo skratiti”, razmislite – možda je upravo bob ono što će vas ove godine učiniti glavnom zvezdom vlastite priče.

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