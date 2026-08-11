Sunce, more, bazen, često pranje, vezivanje mokre kose, feniranje... Nama leto prija, ali kada bi kosa mogla da govori, verovatno bi već uveliko tražila godišnji odmor. Početkom leta još nekako sarađuje. Sjajna je, mekana, lako se namešta. A onda stigne avgust i odjednom, krajevi su suvi, kosa se mrsi čim je pogledate, teško se raščešljava, a od onog lepog sjaja kao da nije ostalo mnogo. I šta većina nas uradi? Kaže sebi: „Ma, srediću je kad prođe leto.“ E, upravo tu grešimo.

Ne mora kosa da čeka septembar

Ako ste nedeljama bili na suncu, kupali se u moru ili bazenu i prali kosu češće nego inače, sasvim je očekivano da joj sada treba malo više pažnje. To, srećom, ne znači da morate da napravite malu parfimeriju u kupatilu i koristite deset proizvoda posle svakog pranja. Mnogo je važnije da vidite šta vašoj kosi trenutno nedostaje. Ako je postala suva i gruba pod prstima, dobro će joj doći dodatna nega kroz regenerator, masku ili hranljivu kremu. Ako vam se krajevi mrse i izgledaju beživotno, možete ubaciti serum ili ulje namenjeno nezi dužine i krajeva. A ako vam posle svakog pranja sledi desetominutna borba sa četkom, možda je vreme i za proizvod koji olakšava raščešljavanje.

Znate već onu situaciju: operete kosu misleći da ste završili posao, a onda narednih pola sata pokušavate da je ubedite da ipak pripada vašoj glavi.

Baš sada možete da joj napravite mali „remont“

Dobra vest je da je avgust zgodan trenutak da pregledate šta vam je ostalo na polici i dopunite ono što zaista koristite. Od 1. do 31. avgusta u Lilly Drogerie traje Festival nege kose, tokom kojeg loyalty članovi mogu da ostvare pogodnosti do 30 odsto na proizvode za negu kose. To može biti dobra prilika da uzmete masku koju stalno odlažete za „sledeći put“, obnovite omiljeni regenerator ili pronađete preparat koji će vam pomoći da kosa lakše pregura ostatak leta. Loyalty pogodnosti se ne odnose na proizvode koji su na sniženju, rasprodaji, kao ni poklon setove.

Pogledajte ponudu proizvoda za negu kose

I nemojte čekati septembar da popravljate sve što su sunce, so i hlor ostavili za sobom. Nekad je dovoljno nekoliko malih promena u rutini da kosa ponovo bude mekša, urednija i lakša za oblikovanje.