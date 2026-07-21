Ako ste poslednjih meseci provodili vreme na TikToku ili Instagramu, verovatno ste primetili da rumenilo više nije samo završni detalj u šminkanju. Danas ono ima mnogo važniju ulogu. Može vizuelno da podigne crte lica, osveži ten i potpuno promeni izgled šminke.

Upravo na toj ideji zasniva se novi beauty trend pod nazivom „blush tailoring“, koji je osvojio društvene mreže i ljubitelje šminke širom sveta.

Šta je „blush tailoring“?

Trend je popularizovala šminkerka Rouz Sijard. Njena filozofija je jednostavna. Ne postoji univerzalno pravilo gde i kako treba nanositi rumenilo.

Umesto da svi koriste istu tehniku, rumenilo se prilagođava obliku lica, tonu kože i efektu koji želite da postignete. Ponekad je dovoljno promeniti nijansu ili pomešati dve boje kako bi rumenilo izgledalo prirodnije i bolje se stopilo sa tenom.

Ne postoji jedno mesto za rumenilo

Za razliku od nekadašnjih pravila, ovaj trend podstiče eksperimentisanje. Neke žene rumenilo nanose više ka slepoočnicama kako bi lice izgledalo izduženije, dok ga druge stavljaju na sredinu obraza za svež i mladalački izgled.

Sve češće se rumenilo nanosi i preko nosa, uz spoljne uglove očiju ili čak ispod obrva, kako bi lice dobilo prirodnu svežinu i skladniji izgled.

Kako odabrati tehniku prema obliku lica?

Iako ne postoje stroga pravila, šminkeri izdvajaju nekoliko smernica koje mogu pomoći.

Ovalno lice – rumenilo se nanosi od jagodica ka slepoočnicama kako bi se naglasile prirodno skladne crte.

Okruglo lice – proizvod se povlači više ka spoljnim delovima lica kako bi ono delovalo vizuelno izduženije.

Četvrtasto lice – najbolje izgleda kada se rumenilo nanese na najistaknutiji deo obraza, a zatim nežno izblenda nagore kako bi omekšalo liniju vilice.

Srcoliko lice – rumenilo se najčešće stavlja nešto niže na obrazima kako bi se postigla bolja ravnoteža između šireg čela i užeg donjeg dela lica.

Da li je bolje kremasto ili rumenilo u prahu?

Obe formule imaju svoje prednosti. Kremasta rumenila lako se stapaju sa kožom i ostavljaju svež, prirodan i blistav izgled, pa su odličan izbor za svakodnevnu šminku.

S druge strane, rumenila u prahu pružaju intenzivniju boju i uglavnom su postojanija, posebno na mešovitoj i masnoj koži.

Mnogi profesionalni šminkeri danas kombinuju obe teksture. Prvo nanesu kremasto rumenilo, a zatim ga fiksiraju tankim slojem rumenila u prahu u sličnoj nijansi kako bi boja trajala tokom celog dana.

Trik koji koriste profesionalni šminkeri

Još jedan savet koji se često može čuti među ljubiteljima ovog trenda jeste prilagođavanje same nijanse rumenila.

Ako vam je omiljena boja previše intenzivna, dovoljno je da malu količinu tečnog rumenila pomešate sa tečnim puderom ili korektorom u nijansi vaše kože. Na taj način dobićete mekšu i prirodniju boju koja će se lepše stopiti sa tenom i dati licu svež, sofisticiran izgled. To je upravo ono po čemu je „blush tailoring“ postao jedan od najpopularnijih beauty trendova ove godine.

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