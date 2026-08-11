Bronzani ten koji dobijemo na moru ili bazenu često nestane mnogo brže nego što bismo želeli. Ipak, uz nekoliko jednostavnih navika moguće je produžiti preplanuli ten i sačuvati zdrav i blistav izgled kože i nakon povratka sa odmora.

Hidratacija je ključ

Sunce može ozbiljno da isuši kožu, a suva koža mnogo se brže peruta, i sa tim nestaje i preplanuli ten. Zato je hidratacija jedan od najvažnijih koraka.

Posle sunčanja koristite losione i ulja ili proizvode namenjene nezi kože nakon sunčanja. Nastavite sa hidratacijom i kada se vratite kući, najbolje ujutru i uveče.

Ne odustajte od pilinga

Možda zvuči nelogično, ali potpuno izbegavanje pilinga nije najbolji način da sačuvate ten. Blagi piling jednom nedeljno može da ukloni odumrle ćelije i učini kožu glatkom i blistavom.

Važno je samo da bude nežan i da ne iritira kožu.

Obratite pažnju na ishranu

I ono što jedete može da bude deo dobre nege kože. Šargarepa, spanać i dinja bogati su beta-karotenom i drugim korisnim nutrijentima.

Orašasti plodovi, masnija riba i kvalitetna biljna ulja sadrže zdrave masti koje pomažu kožnoj barijeri, dok antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Voda je takođe važna. Dovoljno tečnosti pomoći će da koža ostane hidrirana, mekana i elastična.

Kada ten počne da bledi, osvežite ga

Ako bronzani sjaj ipak počne da nestaje, nema potrebe za novim izlaganjem suncu. Samopotamnjivači danas mogu da daju prirodan rezultat, bez narandžastih tonova i vidljivih fleka.

Lagani sprej, krema ili serum za samopotamnjivanje mogu da osveže ten na telu, dok bronzer, hajlajter ili blago tonirana BB krema mogu odmah da daju koži lica zdrav, osunčan izgled.

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