Prema naučnim istraživanjima, određeni vitamini i minerali imaju važnu ulogu u radu metabolizma, iskorišćavanju masti i regulaciji hormona, pa njihov nedostatak može otežati gubitak telesne težine.

Jedno dvanaestomesečno kliničko istraživanje pokazalo je da je čak 60 odsto učesnika izgubilo najmanje deset odsto početne telesne mase zahvaljujući kontrolisanom kalorijskom unosu i redovnoj fizičkoj aktivnosti. Međutim, kada ni uz ovakve navike nema rezultata, uzrok mogu biti usporen metabolizam, insulinska rezistencija ili hormonski disbalans, a na sve to mogu uticati i nutritivni deficiti.

Stručnjaci upozoravaju da se suplementi ne bi trebalo uzimati nasumično. Pre nego što počnete sa dodatnim unosom vitamina, preporučuje se analiza krvi kako bi se utvrdilo kojih nutrijenata organizmu zaista nedostaje. Prekomeran unos pojedinih vitamina i minerala može izazvati neželjene efekte, pa čak i ozbiljne zdravstvene probleme.

Vitamini koji imaju najveći uticaj na metabolizam

Najvažniju ulogu u procesu mršavljenja imaju vitamini B grupe, posebno vitamin B12, zatim vitamini D i C, kao i minerali poput magnezijuma, gvožđa i cinka. Ovi nutrijenti učestvuju u stvaranju energije, pravilnom radu hormona i efikasnijem korišćenju masti kao izvora energije.

Njihov nedostatak može usporiti metabolizam, povećati osećaj umora i otežati fizičku aktivnost, što indirektno utiče i na telesnu težinu.

Vitamini B kompleksa

Vitamini B grupe imaju ključnu ulogu u pretvaranju ugljenih hidrata, masti i proteina u energiju. Istraživanja pokazuju da su osobe sa dovoljnim nivoom ovih vitamina manje sklone nakupljanju visceralne masti, imaju manji obim struka i niži procenat telesne masti.

Posebno je važan vitamin B12, čiji nedostatak najčešće pogađa starije osobe, vegetarijance, vegane, osobe sa problemima digestivnog sistema i one koji konzumiraju veće količine alkohola. Najčešći simptom manjka vitamina B jeste izražen umor.

Prirodni izvori vitamina B uključuju integralne žitarice, jaja, mlečne proizvode, ribu, meso, mahunarke, orašaste plodove, lisnato povrće i citrusno voće.

Vitamin D

Iako je najpoznatiji po ulozi u zdravlju kostiju, vitamin D značajno utiče i na metabolizam i osetljivost organizma na insulin. Osobe sa njegovim nedostatkom imaju povećan rizik od razvoja insulinske rezistencije, sindroma policističnih jajnika i dijabetesa tipa 2.

Vitamin D učestvuje i u regulaciji stvaranja i razgradnje masnih ćelija, zbog čega je dovoljan nivo ovog vitamina povezan sa manjom količinom visceralne masti i povoljnijom telesnom kompozicijom.

Na njegov nedostatak mogu ukazivati umor, slabost mišića i bolovi u zglobovima, a najugroženije su osobe koje se malo izlažu suncu, stariji ljudi, osobe tamnije puti, gojazni i oni sa poremećajima varenja.

Pored sunčeve svetlosti, vitamin D može se uneti masnom ribom, žumancima i obogaćenim mlečnim proizvodima.

Vitamin C

Vitamin C je važan za sagorevanje masti jer učestvuje u stvaranju karnitina, jedinjenja koje omogućava transport masnih kiselina do ćelija gde se koriste za proizvodnju energije.

Osim toga, snažan je antioksidans koji pomaže organizmu da se izbori sa oksidativnim stresom i utiče na regulaciju kortizola, hormona koji može doprineti povećanom apetitu i gomilanju masnih naslaga.

Njegov nedostatak najčešće se javlja kod osoba koje unose malo voća i povrća, pušača i ljudi izloženih dugotrajnom stresu.

Najbolji prirodni izvori su citrusi, jagode, kivi, paprika, brokoli i lisnato povrće.

Minerali koji pomažu vitaminima da rade svoj posao

Pored vitamina, važnu ulogu imaju i magnezijum, gvožđe i cink.

Magnezijum učestvuje u više od 600 enzimskih procesa u organizmu i neophodan je za proizvodnju energije i pravilno delovanje insulina. Istraživanja pokazuju da njegov dovoljan unos može doprineti smanjenju obima struka.

Gvožđe je ključno za prenos kiseonika do tkiva. Njegov nedostatak dovodi do anemije, izraženog umora i slabije fizičke aktivnosti, što može otežati mršavljenje. Stručnjaci upozoravaju da se suplementi gvožđa ne uzimaju bez prethodne analize krvi, jer prekomerne količine mogu biti štetne za organizam.

Cink takođe ima važnu ulogu u regulaciji insulina, apetita i hormona koji kontrolišu osećaj gladi i sitosti. Istraživanja pokazuju da osobe koje uz dijetu unose dovoljno cinka ostvaruju bolje rezultate u gubitku telesne težine od onih koje se oslanjaju samo na smanjen unos kalorija.

Testiranje je važnije od nasumičnog uzimanja suplemenata

Efekat vitamina nije isti kod svih ljudi, jer apsorpcija zavisi od zdravlja creva, godina, međusobnog delovanja različitih nutrijenata i opšteg zdravstvenog stanja.

Zbog toga se preporučuje laboratorijsko određivanje nivoa vitamina i minerala pre početka suplementacije. Na taj način moguće je nadoknaditi upravo one nutrijente koji organizmu nedostaju i izbeći nepotrebno ili prekomerno uzimanje suplemenata.

Vitamini nisu zamena za zdrav način života

Iako vitamini i minerali mogu doprineti boljem radu metabolizma i olakšati proces mršavljenja, oni sami po sebi nisu rešenje za gubitak kilograma. Stručnjaci ističu da najbolji rezultati dolaze tek kada se pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, kvalitetan san i kontrola stresa kombinuju sa nadoknadom eventualnih nutritivnih nedostataka. Za osobe sa izraženom gojaznošću, terapije poput GLP-1 lekova mogu predstavljati dodatnu opciju, ali se i one najbolje pokazuju kao deo sveobuhvatnog plana za regulaciju telesne težine, izvor Restore Hyper Wellness.