Često verujemo da se prava snaga krije u sposobnosti da podnesemo udarce, prećutimo nepravdu i nastavimo dalje bez obzira na posledice. Ipak, istinska unutrašnja snaga ne meri se količinom teškoća koje možemo da izdržimo, već nečim mnogo dubljim što mnogi ljudi svakodnevno zanemaruju.

Ta važna osobina ogleda se u svesnoj odluci da više ne prihvatamo ono što nas opterećuje i sputava.

Zašto često mislimo da moramo sve da trpimo?

Mnogi od nas su odrastali sa uverenjem da je strpljenje vrlina i da treba biti prilagodljiv po svaku cenu. Naučeni smo da ćutimo, da se ne izdvajamo i da verujemo kako će se problemi vremenom sami rešiti.

Kada se suočimo sa teškim situacijama, često sebi ponavljamo da će uskoro biti bolje i da samo treba još malo izdržati. Međutim, upravo u tome se krije zamka.

Prava unutrašnja snaga ne pripada onima koji mogu najduže da podnose loš odnos ili nepovoljne okolnosti. Ona pripada ljudima koji imaju dovoljno svesti o sebi da prepoznaju trenutak kada treba postaviti granicu i odlučiti da više ne pristaju na ono što ih povređuje.

Kako prepoznati sopstvenu snagu

Ova osobina često nije glasna niti lako uočljiva. Ona se pojavljuje kroz onaj unutrašnji osećaj nelagode kada shvatite da situacija u kojoj se nalazite više nije u skladu sa vama, čak i kada vas ljudi oko vas pokušavaju ubediti da treba da ostanete.

Ljudi koji ne veruju sebi često potiskuju taj unutrašnji glas i pronalaze opravdanja kroz okolnosti, očekivanja drugih ili uverenje da ne postoji druga mogućnost.

Snažni ljudi, oni koji imaju razvijenu unutrašnju stabilnost, slušaju taj osećaj. Oni razumeju da se najveća moć nalazi u sposobnosti da postave jasne granice, čak i onda kada je prvi korak ka promeni težak i izaziva strah.

Nije snaga u podizanju glasa, već u sposobnosti da kažete ne

Mnogi smatraju da su slabi zato što osećaju strah, ali upravo suprotno, strah često pokazuje da ste svesni svoje vrednosti i da osećate da zaslužujete drugačije.

Prava snaga ne ogleda se u velikim i dramatičnim postupcima, već u malim odlukama koje donosimo svakog dana. Ona se vidi u sposobnosti da odbijemo ono što nas iscrpljuje, da ne prihvatamo nepoštovanje i da prestanemo da se opravdavamo zbog svojih potreba i osećanja.

Ako osećate da vas trenutne okolnosti ograničavaju, možda je to znak vaše unutrašnje snage koja pokušava da vam pokaže da je vreme za promenu. Nemojte zanemarivati taj osećaj. Umor od stalne borbe nije znak slabosti, već podsetnik da je vreme da se okrenete sebi.

Počnite danas jednom odlukom koja će pokazati da više ne prihvatate kompromise koji narušavaju vaš mir.

Kada jednom postavite tu granicu, primetićete da se vaš odnos prema sebi i svetu oko vas počinje menjati na bolje.

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