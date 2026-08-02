Ovan

Pred vama je dan pun energije i novih izazova. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko vredite, a jedna osoba mogla bi da vam pruži neočekivanu podršku. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji rešava nesporazume.

Bik

Finansije dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete dobiti priliku za dodatnu zaradu ili povoljan poslovni dogovor. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Blizanci

Komunikacija će biti vaše najjače oružje. Sve što budete započeli ima velike šanse za uspeh, posebno ako uključuje pregovore ili nove poslovne kontakte. Veče donosi zanimljiv susret.

Rak

Posvetite više vremena sebi i svojim potrebama. Ne dozvolite da tuđi problemi postanu vaše opterećenje. U ljubavi vas očekuje lep gest partnera koji će vam vratiti osmeh na lice.

Lav

Nalazite se u centru pažnje i to vam potpuno odgovara. Dan je odličan za pokretanje novih projekata, razgovore o napredovanju i donošenje važnih odluka. Slobodni Lavovi mogli bi da dobiju neočekivanu poruku.

Devica

Obaveze će se nizati jedna za drugom, ali ćete sve uspešno završiti zahvaljujući dobroj organizaciji. Jedan razgovor sa kolegom mogao bi da vam otvori nova vrata. U ljubavi budite otvoreniji prema partneru.

Vaga

Dan donosi više druženja i lepih trenutaka sa prijateljima. Moguće je novo poznanstvo koje će prerasti u nešto više nego što očekujete. Finansijska situacija postepeno se stabilizuje.

Škorpija

Vaša ambicija biće naglašena i ništa vas neće zaustaviti na putu ka cilju. Moguća je važna poslovna vest koja će vam uliti dodatno samopouzdanje. U emotivnim odnosima izbegavajte ljubomoru.

Strelac

Odličan je trenutak za planiranje putovanja ili početak nečeg novog. Danas ćete lako pronaći rešenje za problem koji vas dugo muči. Ljubavni život postaje zanimljiviji nego prethodnih dana.

Jarac

Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Finansijska odluka koju danas donesete mogla bi da se pokaže veoma isplativom. Partner će imati razumevanja za vaše obaveze.

Vodolija

Partnerstva su danas u centru pažnje. Bilo da je reč o poslu ili ljubavi, iskren razgovor doneće pozitivan ishod. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju osobu preko prijatelja ili društvenih mreža.

Ribe

Produktivnost vam je na visokom nivou i uspećete da završite sve što ste planirali. Jedna pohvala ili priznanje na poslu popraviće vam raspoloženje. Veče je idealno za opuštanje u društvu voljene osobe ili porodice.