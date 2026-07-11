Možda mislite da je kišni dan idealan za obavljanje kućnih poslova, ali nije baš tako. Zbog povećane vlažnosti vazduha i većih bezbednosnih rizika, neke poslove je najbolje ostaviti za dan kada je vreme vedro.

Stručnjaci za čišćenje objašnjavaju koje poslove treba preskočiti kada pada kiša i u kakvim vremenskim uslovima ih je najbolje obaviti.

Pranje veša

Jedan od poslova koji, prema rečima Ališe Sokolovski, predsednice i izvršne direktorke kompanije ,,Aspen Clean", treba izbegavati tokom kišnih dana jeste pranje veša.

„Ovo je posebno važno ako živite u gradu sa kombinovanim kanalizacionim sistemom, u kojem se otpadne vode iz domaćinstava i kišnica odvode kroz iste cevi“, kaže ona za sajt Martha Stewart. „Tokom kišnih dana ti sistemi su već pod velikim opterećenjem, pa dodatna količina otpadnih voda iz domaćinstva može dovesti do neželjenih posledica.“

Sušenje veša u mašini takođe povećava vlažnost vazduha u domu. Povremeno pranje veša tokom kišnog dana verovatno neće izazvati probleme, ali ako to radite više dana zaredom, nagomilavanje vlage u vazduhu može postati problem.

Košenje trave

Ne bi trebalo da kosite travu dok pada kiša, i to iz više razloga – osim što ćete se i sami potpuno pokvasiti.

Pre svega, mokra trava se ne kosi ravnomerno i skuplja se u grudvice.

„Ako koristite težu kosilicu, ona može ostaviti duboke tragove na travnjaku, a mokra trava može začepiti kućište kosilice“, objašnjava Džin Kabaljero, osnivač kompanije ,,GreenPal", koji više od 25 godina radi u oblasti uređenja zelenih površina. „Najbolje vreme za košenje je kada je trava potpuno suva, kasnije tokom dana, nakon što rosa ispari.“

Pranje podova tokom dana

Ako je napolju mokro, podovi će se tokom dana brzo isprljati zbog mokrih cipela, blatnjavih šapa kućnih ljubimaca i kišobrana koji kaplju pored ulaznih vrata.

„Podove očistite uveče, kada više niko neće ulaziti i izlaziti iz kuće“, savetuje Džejd Pajper, operativna menadžerka kompanije ,,BetterCleans".

„Držite upijajući otirač pored vrata, zamolite ukućane da izuju obuću pre ulaska u kuću i pripremite im kućne papuče odmah pored ulaza.“

Brisanje prašine sa nameštaja

Kiša ne pravi probleme samo napolju.

„Ona povećava vlažnost i u zatvorenom prostoru, čak i kada su svi prozori zatvoreni“, kaže Džulijan Silva, osnivač kompanije ,,Plastno", koja se bavi održivim metodama čišćenja. „To otežava obavljanje nekih poslova za koje ljudi misle da su potpuno bezbedni u zatvorenom.“

Brisanje prašine je jedan od njih.

„Kada je vazduh vlažan, prašina se lepi i razmazuje umesto da se lako ukloni“, kaže Silva. „Praktično je samo premeštate s jednog mesta na drugo. Mnogo je bolje sačekati suv dan kako bi se zaista uklonila.“

Čišćenje oluka i spoljašnjih prozora

Za čišćenje oluka i spoljašnjih prozora potrebne su merdevine i penjanje, što može biti veoma opasno kada je sve mokro. Takođe je najbolje sačekati da kiša prestane i da spoljne površine budu potpuno suve.

„Kada pada kiša, čak i merdevine sa dobrim protivkliznim gazištima mogu postati izuzetno klizave“, kaže Andre Kazimjerski, suvlasnik i predsednik kompanije ,,HomeHero Roofing". „Rizik od pada značajno raste kada je napolju mokro. Osim toga, to jednostavno nisu praktični poslovi za obavljanje po kiši. Sačekajte da se vreme prolepša.“

Uključivanje mašine za sudove

Kao i pranje veša, korišćenje mašine za sudove povećava količinu otpadnih voda, što u urbanim sredinama može dovesti do prelivanja kanalizacije i zagađenja obližnjih reka, jezera ili potoka.

„Najveći problem ovog kućnog posla ne nastaje u vašem domu, već utiče na okolne ekosisteme“, kaže Sokolovska. „Prelivanje kanalizacije, zajedno sa ispuštanjem neprečišćenih otpadnih i atmosferskih voda, može ozbiljno narušiti kvalitet vode u obližnjim vodotokovima i izazvati dugoročne ekološke probleme.“

Zato je poslove koji troše mnogo vode, poput korišćenja mašine za sudove, bolje obavljati tokom suvih dana ili nakon što kiša prestane, kako bi se komunalni sistem rasteretio.

Temeljno čišćenje kupatila

Kada pada kiša, ogledala se brže zamagle, staklene površine u tuš-kabini ostaju duže mokre, a provetravanje kupatila je manje efikasno.

„Radije bih sačekala dan kada mogu da otvorim prozor i omogućim da vazduh cirkuliše kroz kupatilo“, kaže Pajperova. „Ne zaboravite da je dobra ventilacija često jednako važna kao i samo čišćenje.“

Dubinsko pranje tepiha i tapaciranog nameštaja

Kišni dani donose povećanu vlažnost vazduha, zbog čega se upijajuće površine mnogo sporije suše.

„Ne preporučujemo dubinsko čišćenje tepiha, prostirki, tapaciranog nameštaja ili dušeka tokom vlažnog vremena“, kaže Sokolovska. „Veća vlažnost produžava vreme sušenja, što povećava rizik od razvoja buđi, kao i pojave neprijatnih mirisa.“

Idealni uslovi za ove poslove su suvi dani sa niskom vlažnošću vazduha, kada prozori mogu da budu otvoreni ili kada ventilatori pomažu da se površine brže osuše.

„Međutim, ako vaš dom ima dobru ventilaciju, grejanje ili odvlaživač vazduha, to ne bi trebalo da predstavlja problem“, dodaje Sokolovska.

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