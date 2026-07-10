Ako ne možete da se setite kada vam je kosa poslednji put bila lepa, možda bi trebalo da pogledate svoju rutinu. Dobre navike, koje mogu biti jednostavne poput češljanja, mogu napraviti veliku razliku kada je reč o zdravlju kose.

U nastavku su neke jednostavne navike koje stručnjaci preporučuju:

Češljajte kosu svakog dana

Osim što pomaže pri raščešljavanju i oblikovanju kose, četka ili češalj su dobri i za kožu glave, prema rečima Kristin Kolins, doktorke medicine, sertifikovane dermatološkinje specijalizovane za Mohs mikrografsku hirurgiju, kao i hiruršku i estetsku dermatologiju u Ostinu u Teksasu.

„Češljanje pomaže u podsticanju cirkulacije u koži glave, što podržava zdravo okruženje za rast kose. Takođe pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože, viška ulja i naslaga proizvoda za negu kose koje se vremenom mogu nakupljati na koži glave“, kaže ona za Real Simple.

I radite to nežno

Važno je koristiti alat koji neće vući kosu, poput češlja sa širokim zupcima ili nežne četke za raščešljavanje, prema Kolins. Češljajte se neposredno pre šamponiranja, što će pomoći u uklanjanju naslaga i raspoređivanju prirodnih ulja kože glave duž vlasi, ili se češljajte pod tušem.

„Uopšteno smatram da je najbolje nežno raščešljavati kosu kada je mokra i kada je na njoj regenerator, jer regenerator omogućava klizanje koje može pomoći u smanjenju trenja i lomljenja“, kaže Kolinsova.

Pravilno nanosite šampon i regenerator

Ova dva proizvoda imaju različite namene, pa bi trebalo da se koriste na različite načine, kaže Alan Bauman, doktor medicine, sertifikovani specijalista za obnovu kose iz Boka Ratona na Floridi.

Šampon čisti kožu glave, što znači da treba da se nanosi samo na taj deo, koristeći jagodice prstiju. „Nema potrebe da utrljavate šampon duž cele dužine kose. Razblažena pena koja prolazi kroz dužinu kose dok se ispira sasvim je dovoljna da očisti srednji deo vlasi i krajeve. Namerno nanošenje šampona direktno na krajeve je kontraproduktivno, jer su krajevi najstariji, najsuvlji i najosetljiviji deo vlasi“, kaže Bauman.

Regenerator treba nanositi samo na srednju dužinu kose i krajeve, osim ako je posebno formulisan za upotrebu i na koži glave, kaže on.

Ispirajte kosu toplom vodom

Izbegavajte korišćenje vrele vode, koja može oštetiti kutikulu i ukloniti prirodna ulja, čineći kosu podložnijom oštećenjima.

„Vrela voda takođe može pogoršati iritaciju kože glave kod ljudi koji su skloni peruti, ekcemu ili osetljivosti“, kaže Kolinsova. „Hladnija voda tokom završnog ispiranja može pomoći da se kutikula zagladi i poboljša sjaj.“

Nežno sušite kosu

Snažno trljanje mokre kose oštećuje kutikulu, što dovodi do naelektrisane kose, mršenja i lomljenja, kaže Kolinsova.

„Umesto trljanja, bolje je nežno upijati ili istisnuti višak vode iz kose“, kaže ona. Preporučuje korišćenje laganih peškira od mikrovlakana, koji stvaraju manje trenja od teških pamučnih peškira, koji vremenom mogu izazvati lomljenje.

Zaštitite glavu od sunca

„Izlaganje UV zracima je jedan od faktora iz okruženja koji utiču na kosu, a koje stavljam na istu listu kao pušenje, zagađenje i hemijske tretmane, jer zaista doprinosi oštećenju kose i kože glave“, kaže Bauman.

Ultraljubičasto svetlo razgrađuje proteine i pigment melanin u vlasi, što dovodi do suve, krte, izbledele kose nalik slami, objašnjava on.

Uticaj sunca na kožu glave je još važniji jer je to živo tkivo kože, objašnjava Bauman. „Koža glave i razdeljak su područja veoma izložena suncu koja ljudi gotovo nikada ne štite, a UV zračenje izaziva oksidativni stres i blagu upalu u folikulu“, kaže on.

Bauman preporučuje nošenje šešira, izbegavanje sunca u periodima kada je najjače ili korišćenje proizvoda koji pružaju UV zaštitu.

Unosite odgovarajuće hranljive materije

Ono što jedete može uticati na vašu kosu, kažu oba stručnjaka.

„Vlas je izgrađena od keratina, pa ako ne unosite dovoljno kvalitetnih proteina, folikul jednostavno nema sirov materijal potreban za stvaranje jakih, debelih vlasi, a telo daje prednost drugim funkcijama neophodnim za preživljavanje u odnosu na rast kose“, kaže Bauman.

On preporučuje da u ishranu uključite proteine poput jaja, ribe, tofua, sočiva, piletine i grčkog jogurta. Drugi važni nutrijenti uključuju omega-3 masne kiseline, gvožđe, cink, vitamin D i vitamine B grupe.

Izbegavajte zategnute repove

Olabavite čvrste punđe i repove kad god je moguće, savetuje Kolins, jer hronična napetost može doprineti trakcionoj alopeciji.

Takođe preporučuje korišćenje mekanih gumica obloženih tkaninom ili svilenih gumica za kosu, jer smanjuju napetost i trenje na vlasi.

„Čvrste elastične trake, naročito one sa metalnim delovima, mogu vremenom doprineti lomljenju i oštećenju usled povlačenja“, kaže Kolinsova.

Negujte kosu tokom noći

Uverite se da je kosa potpuno suva pre nego što legnete, jer su mokre vlasi krhke i sklone lomljenju, kaže Kolinsova.

Ona takođe preporučuje korišćenje jastučnice od svile ili satena kako bi se smanjilo trenje između kose i jastuka.

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