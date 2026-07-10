Jedan od najpotresnijih slučajeva nestanka deteta iz Rusije dogodio se 3. oktobra 1996. godine u gradu Toljati, kada je tada mlada majka Olga Sinelnikova na kratko ušla u prodavnicu, ostavivši svoju dvomesečnu ćerku u kolicima ispred ulaza. Kada se vratila napolje, kolica su nestala.

Prema svedočenjima, u to vreme je bilo uobičajeno da roditelji na kratko ostave decu ispred prodavnica, ali je taj trenutak nepažnje zauvek promenio Olgin život. U panici je odmah obaveštena policija, a potraga za devojčicom pokrenuta je istog dana. Već narednog jutra pronađena su prazna kolica, ali bez ikakvog traga o detetu.

Grad je ubrzo preplavljen poternicama i apelima za pomoć, dok je istraga vodila u više pravaca. Jedan trag odveo je istražitelje do udaljenog sela, gde je medicinska sestra ispričala da su joj nepoznati muškarac i žena doneli bolesnu bebu nedugo nakon nestanka. Dete je imalo visoku temperaturu, a kasnije joj je fotografija nestale devojčice delovala poznato, što je dodatno pojačalo sumnje.

Ipak, uprkos brojnim istragama i svedočenjima, slučaj nije dobio konačan epilog i vremenom je utihnuo u javnosti. Za Olgu, međutim, potraga nikada nije prestala. Kasnije je dobila još dve ćerke, ali je godinama čuvala uspomene na nestalo dete i živela u nadi da će ga jednog dana pronaći.

Posle dugog niza godina, pomoć je potražila i preko televizijske emisije “Čekaj me”, koja se bavi potragama za nestalim osobama. Preokret se dogodio 2020. godine, tačno 24 godine nakon nestanka, kada je u redakciju stiglo pismo žene koja je odlučila da progovori.

U pismu je otkrivena šokantna ispovest iz porodice iz druge ruske regije. Prema navodima, rođaka na samrti priznala je da je, nakon što je izgubila sopstvenu bebu, u očaju odlučila da uzme drugo dete kako bi prikrila istinu od supruga. Tako je, kako se navodi, devojčica iz Toljatija odvedena i kasnije odrastala pod drugim identitetom. Nakon emitovanja emisije, pronađena je žena koja je odrasla verujući da je dete druge porodice. DNK analiza kasnije je potvrdila gotovo potpunu podudarnost sa Olgom, čime je utvrđeno da je reč o devojčici koja je nestala 1996. godine.

Iako je početak susreta bio emotivno težak, usledio je kontakt između majke i ćerke nakon više od dve decenije razdvojenosti. U razgovorima koji su usledili, majka je otkrila detalje iz ranog detinjstva koje je mogla da zna samo biološka majka, što je dodatno učvrstilo njihovu vezu.

Nedugo zatim, usledio je i njihov prvi susret. Emotivni trenutak obeležili su suze i dugi zagrljaji, a obema je bio potreban period da prihvate novu realnost.

Nakon više od 24 godine, porodica je ponovo spojena, započinjući proces oporavka i upoznavanja, koji i dalje traje.