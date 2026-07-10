Bani Xo se osvrće na uvredljive komentare koje je dobijala na račun svog tela tokom procesa vantelesne oplodnje, rekavši da ju je to iskustvo naučilo da ne dozvoli da kritike sa interneta određuju njenu vrednost.

Voditeljka podkasta, čije je pravo ime Alisa Andrea DeFord, je u epizodi svog podkasta ,,Dumb Blonde" od 7. jula razgovarala sa Bejlen Dupri o njihovim zajedničkim iskustvima sa endometriozom, gojenjem i kritikama koje su doživljavale na internetu dok su prolazile kroz svoje zdravstvene izazove.

Okrutni komentari

Osvrćući se na sopstveno iskustvo sa tretmanima za plodnost, Bani Xo je rekla da je vantelesna oplodnja (IVF) dovela do toga da dobije na težini, što je izazvalo okrutne komentare stranaca na internetu.

„Znam kako je pokušavati da se snađeš u tome. Dok sam prolazila kroz vantelesnu oplodnju, to je dovelo do toga da se ugojim, a ljudi bi govorili: ‘Oh, sada je veća od svog muža’“, rekla je ona.

Voditeljka (46) je rekla da su joj kritike posebno teško padale s obzirom na fizičke zahteve pokušaja da dobije dete.

„Bukvalno pokušavate da napravite bebu svojim telom, a ljudi kao da nemaju obraza“, rekla je. „Internet je jednostavno toliko lud, ali naučila sam da su to samo nesrećni ljudi koji nemaju ništa bolje da rade nego da komentarišu tuđe živote. Zato nikada ne smete dozvoliti da to dopre do vas.“

Razvod nije prepreka

Ovi komentari usledili su nekoliko nedelja nakon što je Bani Xo podelila da ona i njen otuđeni suprug Dželi Rol nastavljaju svoje planove da dobiju dete zajedno, uprkos razvodu.

Bani Xo je u epizodi podkasta ,,Dumb Blonde" od 18. juna rekla da su ona i Dželi Rol, čije je pravo ime Džejson Bredli DeFord, okončali razvod za svega nekoliko nedelja, ali da su ostali posvećeni zajedničkom cilju da postanu roditelji.

„Bukvalno završavamo naš razvod za... Uradili smo to za, šta, tri nedelje? Dve nedelje?“, rekla je tada. „I dalje ćemo imati bebu zajedno.“

Plan

Nazivajući sebe „najnekonvencionalnijim parom“ sa kojim su se slušaoci susreli, Bani Xo je rekla da ona i pevač planiraju da ubuduće zajedno odgajaju dete.

„Zajedno ćemo biti roditelji. Džej je moj najbolji prijatelj. Ovo nije ono što vi mislite da jeste. Niko nije prevario onu drugu osobu. Bukvalno je samo reč o tome da smo jedno drugom ispunili svoju svrhu“, rekla je ona.

Gubitak

Takođe je otkrila da je njihov put ka roditeljstvu ostavio značajan emocionalni trag nakon što su izgubili četiri embriona dok su pokušavali da dobiju dete zajedno.

„To me je emocionalno, duhovno i fizički uništilo“, rekla je, dodajući da su i ona i Dželi Rol (41) tokom tog procesa prolazili kroz hormonske tretmane. „Na neki način, mislim da smo Džej i ja povezani kroz traumu.“

Surogat majka

Bani Xo je napisala u svojim memoarima ,,Stripped Down" objavljenim u februaru da su ona i Dželi Rol pronašli surogat majku i planirali da nastave svoj put ka roditeljstvu koristeći njene jajne ćelije i njegovu spermu. Napisala je da pokušavaju da dobiju dete zajedno od 31. oktobra 2019. godine.

Zajednički san

Uprkos kraju njihovog braka, Bani Xo je rekla da i dalje ostaje usredsređena na njihov zajednički san o tome da postanu roditelji.

„Veoma sam uzbuđena što ću svoj život proživeti kroz oči deteta, zbog čega neću dozvoliti da me ovaj put do bebe slomi i neću odustati od toga“, rekla je. „A Džej je bio je*eno sjajan u tome da i dalje želimo da imamo bebu zajedno i on želi isto što i ja. I samo ćemo zajedno odgajati malog Nageta kao jedna velika srećna porodica.“

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