Glumac Džastin Baldoni i njegova supruga Emili Baldoni prvi put su javno govorili nakon okončanja višegodišnjeg pravnog spora sa Blejk Lajvli, koji je bio povezan sa snimanjem filma „Sa nama se završava“ (It Ends With Us).

U video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, supružnici su istakli da su protekle dve godine bile izuzetno teške i ispunjene traumom, ali da su odlučili da ćute dok pravni proces ne bude završen. Kako su naveli, danas se fokusiraju na oporavak, porodicu, prijatelje i veru, koja im je pomogla da prebrode težak period.

Emili Baldoni rekla je da osećaj zahvalnosti ne umanjuje nepravdu i bol koje su doživeli, dok je Džastin istakao da je proces izlečenja dug i da nije linearan. Dodali su da će u budućnosti možda govoriti detaljnije o svemu što se dogodilo, ali da sada žele da nastave dalje i posvete se svojoj deci i svakodnevnom životu.

Podsetimo, spor je počeo krajem 2024. godine kada je Blejk Lajvli podnela tužbu protiv Baldonija zbog navodnog seksualnog uznemiravanja i odmazde. Baldoni je negirao optužbe i uzvratio protivtužbom, koja je kasnije odbačena. Početkom maja 2026. godine obe strane postigle su vansudsko poravnanje, čime je okončan pravni postupak. Njihovi advokati saopštili su da se nadaju da će slučaj omogućiti svim učesnicima da nastave dalje u mirnijoj atmosferi.